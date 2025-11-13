ALERTA

Jovem de 20 anos sofre AVC e relata um único sintoma

Mulher foi encontrada desacordada pelo namorado

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:39

Jovem de 20 anos sofre AVC e relata um único sintoma Crédito: Reprodução / Facebook

Uma jovem de 20 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após ter sentido um único sintoma: dor de cabeça. A britânica Esther Littlewood conta que sentiu as dores e tomou um remédio. Pouco tempo depois, foi encontrada desacordada pelo namorado.

“Minha mãe contou que eu levei a mão à cabeça e disse que doía muito. Achei que era só uma dor de cabeça comum”, disse em entrevista ao portal britânico Daily Mail.

“Eu era muito saudável, corria todos os dias para treinar e não imaginava que algo assim pudesse acontecer comigo”, acrescentou.

A causa do AVC foi a passagem de um coágulo para o cérebro. O caminho do coágulo passou por um pequeno orifício no coração chamado forame oval patente, uma condição que normalmente se fecha após o nascimento, mas pode permanecer aberta em algumas pessoas.

O caso aconteceu em junho deste ano. Após 12 dias de internação, ela recebeu alta. Agora aguarda cirurgia para fechar o orifício.

“Disseram que ter um AVC tão jovem é algo muito raro. Com a cirurgia, as chances de acontecer de novo são praticamente nulas”, explica.