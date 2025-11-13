Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem de 20 anos sofre AVC e relata um único sintoma

Mulher foi encontrada desacordada pelo namorado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:39

Jovem de 20 anos sofre AVC e relata um único sintoma
Jovem de 20 anos sofre AVC e relata um único sintoma Crédito: Reprodução / Facebook

Uma jovem de 20 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) após ter sentido um único sintoma: dor de cabeça. A britânica Esther Littlewood conta que sentiu as dores e tomou um remédio. Pouco tempo depois, foi encontrada desacordada pelo namorado.

“Minha mãe contou que eu levei a mão à cabeça e disse que doía muito. Achei que era só uma dor de cabeça comum”, disse em entrevista ao portal britânico Daily Mail.

“Eu era muito saudável, corria todos os dias para treinar e não imaginava que algo assim pudesse acontecer comigo”, acrescentou.

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por rawpixel.com / Busbus
1 de 6
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik

A causa do AVC foi a passagem de um coágulo para o cérebro. O caminho do coágulo passou por um pequeno orifício no coração chamado forame oval patente, uma condição que normalmente se fecha após o nascimento, mas pode permanecer aberta em algumas pessoas.

O caso aconteceu em junho deste ano. Após 12 dias de internação, ela recebeu alta. Agora aguarda cirurgia para fechar o orifício.

“Disseram que ter um AVC tão jovem é algo muito raro. Com a cirurgia, as chances de acontecer de novo são praticamente nulas”, explica.

“Foi um susto enorme, mas aprendi que qualquer sintoma diferente merece atenção. É melhor investigar do que descobrir tarde demais”, alerta.

Mais recentes

Imagem - Empresário russo acusado de desviar R$ 2,6 bilhões em criptomoedas é esquartejado

Empresário russo acusado de desviar R$ 2,6 bilhões em criptomoedas é esquartejado
Imagem - E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso

E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso
Imagem - Turistas italianos são investigados por matar civis em 'safari humano'

Turistas italianos são investigados por matar civis em 'safari humano'

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete