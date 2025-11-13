CRIME EM DUBAI

Empresário russo acusado de desviar R$ 2,6 bilhões em criptomoedas é esquartejado

Roman Novak e a esposa, Anna, foram sequestrados após armadilha de falsos investidores

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:37

Roman Novak Crédito: Reprodução

O mistério envolvendo o desaparecimento do empresário russo Roman Novak e de sua esposa, Anna, terminou de forma trágica nos Emirados Árabes Unidos. O casal, que estava desaparecido desde 2 de outubro, foi sequestrado, assassinado e esquartejado após ser atraído a um resort nas montanhas de Hatta, região próxima a Dubai.

De acordo com o jornal russo Komsomolskaya Pravda, os criminosos se passaram por investidores interessados nos negócios de Novak e convidaram o casal para o encontro. No local, os dois foram mantidos em cativeiro enquanto os sequestradores exigiam as senhas da carteira de criptomoedas do empresário.

Fontes ouvidas pela imprensa russa relataram que, ao perceberem que o saldo da conta estava vazio, os criminosos executaram e desmembraram as vítimas. Partes dos corpos teriam sido descartadas em lixeiras de um shopping center, segundo o portal Fontanka. Até o momento, nem todos os restos mortais foram localizados.

“Segundo informações preliminares, Novak e sua esposa foram sequestrados para pedido de resgate. Quando os criminosos perceberam que não receberiam o dinheiro, mataram os dois”, afirmou uma fonte à imprensa russa.

As autoridades de São Petersburgo conduzem as investigações em conjunto com a polícia dos Emirados Árabes. Até agora, oito pessoas foram presas, incluindo antigos investidores lesados por Novak e um ex-funcionário do Ministério do Interior da Rússia.

O último sinal dos celulares do casal foi registrado em 4 de outubro, na Cidade do Cabo, África do Sul, antes de os aparelhos serem desligados definitivamente.

Vida de luxo

Roman Novak era conhecido nas redes sociais por exibir uma vida de luxo em Dubai, com carros esportivos, aviões particulares e viagens internacionais, incluindo visitas à Disneylândia. Ele ostentava uma coleção de veículos de luxo avaliada em mais de US$ 1,9 milhão, com modelos como um Rolls-Royce e um Cobra britânico vintage.

O empresário ganhou notoriedade ao criar um aplicativo de investimentos em criptomoedas que prometia lucros rápidos. O esquema teria movimentado cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões) antes de o dinheiro desaparecer, deixando um rastro de investidores prejudicados.