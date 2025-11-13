Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário russo acusado de desviar R$ 2,6 bilhões em criptomoedas é esquartejado

Roman Novak e a esposa, Anna, foram sequestrados após armadilha de falsos investidores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:37

Roman Novak
Roman Novak Crédito: Reprodução

O mistério envolvendo o desaparecimento do empresário russo Roman Novak e de sua esposa, Anna, terminou de forma trágica nos Emirados Árabes Unidos. O casal, que estava desaparecido desde 2 de outubro, foi sequestrado, assassinado e esquartejado após ser atraído a um resort nas montanhas de Hatta, região próxima a Dubai.

De acordo com o jornal russo Komsomolskaya Pravda, os criminosos se passaram por investidores interessados nos negócios de Novak e convidaram o casal para o encontro. No local, os dois foram mantidos em cativeiro enquanto os sequestradores exigiam as senhas da carteira de criptomoedas do empresário.

Fontes ouvidas pela imprensa russa relataram que, ao perceberem que o saldo da conta estava vazio, os criminosos executaram e desmembraram as vítimas. Partes dos corpos teriam sido descartadas em lixeiras de um shopping center, segundo o portal Fontanka. Até o momento, nem todos os restos mortais foram localizados.

Roman Novak

Roman Novak por REprodução
Roman Novak e esposa por REprodução
Roman Novak e esposa por REprodução
Roman Novak por REprodução
Roman Novak e esposa por Reprodução
1 de 5
Roman Novak por REprodução

“Segundo informações preliminares, Novak e sua esposa foram sequestrados para pedido de resgate. Quando os criminosos perceberam que não receberiam o dinheiro, mataram os dois”, afirmou uma fonte à imprensa russa.

As autoridades de São Petersburgo conduzem as investigações em conjunto com a polícia dos Emirados Árabes. Até agora, oito pessoas foram presas, incluindo antigos investidores lesados por Novak e um ex-funcionário do Ministério do Interior da Rússia.

O último sinal dos celulares do casal foi registrado em 4 de outubro, na Cidade do Cabo, África do Sul, antes de os aparelhos serem desligados definitivamente.

Vida de luxo

Roman Novak era conhecido nas redes sociais por exibir uma vida de luxo em Dubai, com carros esportivos, aviões particulares e viagens internacionais, incluindo visitas à Disneylândia. Ele ostentava uma coleção de veículos de luxo avaliada em mais de US$ 1,9 milhão, com modelos como um Rolls-Royce e um Cobra britânico vintage.

O empresário ganhou notoriedade ao criar um aplicativo de investimentos em criptomoedas que prometia lucros rápidos. O esquema teria movimentado cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões) antes de o dinheiro desaparecer, deixando um rastro de investidores prejudicados.

As investigações seguem em andamento para esclarecer o envolvimento de cada suspeito e a possível relação do crime com o golpe de criptomoedas.

Mais recentes

Imagem - E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso

E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso
Imagem - Turistas italianos são investigados por matar civis em 'safari humano'

Turistas italianos são investigados por matar civis em 'safari humano'
Imagem - Vídeo: ponte recém-inaugurada desaba na China

Vídeo: ponte recém-inaugurada desaba na China

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete