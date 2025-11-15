NO PRÓPRIO APLICATIVO

WhatsApp libera tradução dentro do app e promete mais privacidade nas mensagens

Nova função do aplicativo promete facilitar as conversas interlinguísticas

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:00

Tradução promete ser segura e privativa Crédito: Imagem: Pexels

Agora no Whatsapp é possível fazer traduções sem sair do aplicativo, com plataforma nativa. Segundo a Meta, dona da plataforma, a função aumenta a privacidade porque elas permanecem seguras dentro do chat, que possui criptografia de ponta a ponta.

Segundo a mesma, nem mesmo os servidores do aplicativo são capazes de ler o que é digitado, e a mesma segurança se aplica nas traduções, já que é um processo local que ocorre apenas no celular do usuário.

Os truques do WhatsApp 1 de 9

Até o momento, é possível traduzir no Android os idiomas árabe, espanhol, hindi, inglês, português e russo. Já no IOS é possível traduzir 19 idiomas. Veja como:

Passo a passo da tradução

Clique e segure a mensagem que você quer traduzir para selecioná-la No menu flutuante, aperte “traduzir”

Escolha o idioma de entrada (ele possui um detector nativo, se você não souber em qual língua foi escrita)

Escolha o idioma de saída

Pronto, a mensagem aparecerá na tela traduzida.



Essa reportagem foi escrita com base em um aparelho Android. No IOS, presente nos telefones Apple, você provavelmente vai precisar clicar em “mais” entre os passos 1 e 2.