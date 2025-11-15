Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:00
Agora no Whatsapp é possível fazer traduções sem sair do aplicativo, com plataforma nativa. Segundo a Meta, dona da plataforma, a função aumenta a privacidade porque elas permanecem seguras dentro do chat, que possui criptografia de ponta a ponta.
Segundo a mesma, nem mesmo os servidores do aplicativo são capazes de ler o que é digitado, e a mesma segurança se aplica nas traduções, já que é um processo local que ocorre apenas no celular do usuário.
Os truques do WhatsApp
Até o momento, é possível traduzir no Android os idiomas árabe, espanhol, hindi, inglês, português e russo. Já no IOS é possível traduzir 19 idiomas. Veja como:
Essa reportagem foi escrita com base em um aparelho Android. No IOS, presente nos telefones Apple, você provavelmente vai precisar clicar em “mais” entre os passos 1 e 2.
Na primeira vez, o aplicativo vai precisar fazer download das línguas, mas nas vezes consecutivas as línguas já ficam salvas e você poderá traduzir bem mais rapidamente.