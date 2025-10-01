DESABAFO!

Gaby Spanic entra em crise e diz que vai desistir de ‘A Fazenda 17’

Atriz ainda relatou estar sendo vítima de xenofobia no reality show rural

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:21

Desde que foi anunciada em “A Fazenda 17”, Gaby Spanic foi um dos nomes mais esperados para entrar no reality show rural, contudo, desde que pisou os pés no programa a atriz mexicana tem se desentendido com alguns participantes e feito algumas reclamações que tem gerado conflitos.

Nesta quarta-feira (1ª), a estrela de “A Usurpadora” disse que pretende desistir do reality. A atriz entrou em crise por causa de uma briga que protagonizou com Fernando Sampaio durante a formação da roça ao vivo.

“Queria desistir hoje ou amanhã”, disse durante conversa com Carolina Lekker e Wallas Arrais. “Não!”, reagiu a Miss Bumbum. “Não faça isso, não”, completou o peão Wallas.

A atriz afirmou que pretende sair da casa por causa de preocupações com a família. “Eu não tenho controle. Me desespera, fico preocupada com meu pai, meu filho”, disse a artista.

Gaby também admitiu que a convivência com Fernando, com quem já teve uma discussão acalorada, é motivo de incômodo. “Se você desistir, você está dando para ele o que ele quer, vai desistir por causa de uma pessoa desequilibrada?”, disse Carol.

“ Ele é uma pessoa perigosa. É misógino”, acusou a atriz sobre Fernando. Carol disse que Gaby não precisava se preocupar e que a equipe da artista está fazendo o trabalho de cuidar do que acontece fora do reality. “Você é forte, quando precisar falar, voce fala. Eu adoro!”, disse Carol.

Bate-boca na Roça

Durante a roça, onde os peões votam em que eles desejam ver na berlinda para eliminação, o humorista Fernando Sampaio, que protagonizou uma treta ao jogar água no rosto de Tamires Assis, votou em Gaby Spanic, com a justificativa de que a cantora estava reclamando de escassez de comida na casa, o que não acontece, segundo ele.

“O meu voto hoje vai para uma pessoa que disseminou uma ideia de que nós estávamos vivendo uma escassez nessa casa. Isso não aconteceu em nenhum momento. Ninguém precisou lutar por um prato de comida, nem por um pedaço de pão”, disse Fernando.

A jornalista Michelle Barros também votou em Gaby e deu uma justificativa parecida. “A gente sabe que o Brasil é um país que ainda tem muita gente passando fome, em extrema pobreza. A gente tem abundância de comida, mas tem que ser dividida. Nos propusemos a fazer essa divisão com colegas aqui, e gerou uma celeuma falando que falta prato de comida”, afirmou.

Já Martina explicou que Gaby tirou sua “oportunidade de disputar a primeira Prova do Fazendeiro, sob pretexto de não ter entendido a dinâmica. De uns dias para cá, tenho sentido uma certa hostilidade da parte dela comigo. Além do que, desde o primeiro dia, ela fala que gostaria de ir pra casa e não tá feliz aqui”.

Por isso, Gaby acredita que esteja sendo vítima de xenofobia por ter nascido no México. “Eu guardava isto, Dri, de verdade. Sinto que sofro xenofobia com a minha presença por ser de outro país. E isso é muito feio! Muito feio””, declarou. “Mais uma pauta esvaziada”, cortou Martina.

Contudo, a atriz continuou o desabafo: “Vocês são brasileiros, e eu estimo muito vocês, mas eu não posso permitir que me falte respeito, nem que me levantam falso, queridinhos”.

Equipe de Gaby diz que vai ter processo

O assessor da artista emitiu um comunicado nas redes sociais, afirmando que tem tomado as medidas cabíveis sobre os últimos acontecimentos ocorridos dentro do reality, “envolvendo atitudes de xenofobia e declarações de participantes que ofenderam publicamente a cantora”.

