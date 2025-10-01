VEJA VÍDEO

Direção de ‘A Fazenda 17’ dá bronca e ameaça expulsar peões após punições

Dudu Camargo, fazendeiro da semana foi responsável por emitir comunicado para participantes

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:15

Participantes foram ameaçados de punição Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após diversas punições sem necessidade, a direção de “A Fazenda 17” tomou uma atitude ao dar um recado para os peões do reality rural na tarde desta quarta-feira (1ª). A produção do programa ameaçou expulsar quem provocar punições sem necessidade.

O fazendeiro da semana, Dudu Camargo foi o responsável por anunciar o recado para os demais peões da casa, após erros inconsequentes de participantes.

Entre as punições que os peões tiveram até o momento foi 24 horas sem água e 48 horas sem café e ovos. No entanto, o comunicado anunciado por Dudu dizia ainda que caso peões da Baia, entrassem na piscina, o que é proibido, ou outra ação inconsequente, proibida pelo regulamento do programa, eles podem vir a serem punidos ou expulsos.

Os peões podem chegar a ficar 24 ou 48 horas sem poder ir a academia, além de outras punições. Quando o reality tinha acabado de começar, a instrutora de dança Yoná gerou uma punição sem necessidade ao entrar na piscina, sendo que ela fazia parte do grupo que estava na baia. “Hu hu ‘A Fazenda 17’ agora começou!”, disse aos berros.

Nesta tarde, vários peões causaram punições para provocar adversários, sem pensar no coletivo. Martina foi punida por falar sem microfone. Em seguida, Will e Nizam, que estavam na Baia, pularam na piscina e também foram punidos. A atitude chegou a irritar Carol, e a ex-Miss Bumbum também levou punição de forma proposital.