Enquete 'A Fazenda 17': Duda, Renata ou Walério, quem deve ser eliminado na segunda Roça?

Rayane Figliuzzi se livrou da berlinda e se tornou fazendeira pela segunda vez; Eliminação será nesta quinta-feira (2)

Elis Freire

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 23:52

Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo estão na segunda Roça de 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo disputam pela permanência em "A Fazenda 17" nesta semana! A roça começou a ser definida na noite desta terça (30) com indicação do fazendeiro, dinâmica do poder lampião e votação na sede. Porém, só na noite desta quarta-feira (1) que a berlinda se formou por completo, com Rayane Figliuzzi escapando de enfrentar a votação dos telespectadores ao vencer a Prova da Fazendeiro. A namorada de Belo se tornou fazendeira pela segunda semana. Nesta quinta (2), um participante será eliminado do reality rural.

Segunda Roça de 'A Fazenda 17' 1 de 3

Prova do Fazendeiro

Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Walério Araújo disputaram a prova do Fazendeiro em edição emocionante que foi ao ar na Record na noite desta quarta-feira (1).Duda não participou da prova, pois foi vetada por Renata na noite anterior.

Na dinâmica, os roceiros tiveram de carregar tijolos em um carrinho até a área de montagem para construir um muro que representa a proteção do terreno de raposas gulosas por galinhas. Além disso, toda vez que o sino tocava, cada um tinha que expulsar raposas de pelúcias da sua raia.

Rayane foi mais ágil e habilidosa e conseguiu salvar sua pele e garantir mais uma semana no programa, além de se tornar fazendeira no reality mais uma vez.

Como a Roça foi formada?

Primeiramente, a vencedora Prova de Fogo, Yoná Sousa foi convocada pela apresentadora Adriane Galisteu para revelar os poderes do lampião. A peoa teve que escolher entre os pergaminhos branco e laranja. Ela optou pela cor mais escura e entregou o outro para Duda, que a levou para berlinda.

Em seguida, o fazendeiro Dudu Camargo indicou Rayane para a Roça. "É muito simples, eu comecei a perceber nela, em uma dinâmica, que quando ela perdeu o prêmio de R$ 3 mil, ela disse que não precisava porque tinha em casa. Ela menosprezou o prêmio", explicou ele sobre o voto.

"Ela também menosprezou integrantes da casa. Ela falou que estava vindo aqui para limpar a imagem dela, mas eu não vi isso acontecendo. Quando ela era fazendeira, ela chegou a jogar água na cara da Yoná, algo que eu não concordei. Percebi que foi uma fazendeira de manual, ficava apenas acompanhando. Eu, como fazendeiro, também fui humilhado por ela", acrescentou.

Votação da sede e Resta Um

Já na votação da sede, Matheus Martins foi o alvo principal. O ator recebeu 11 votos, no entanto, o cenário mudou após Yoná revelar a ordem do pergaminho laranja. "Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto", leu a participante. Ela escolheu transferir os votos de Matheus para Walério, que acabou acumulando 17 votos.

Walério, então, ocupou o segundo banquinho. Na sequência, Duda revelou a ordem do pergaminho branco. "Você deve escolher dois peões da sede, eles também estarão disponíveis para a puxada da baia", informou. Ela mirou em Fernando Sampaio e Luiz Otávio Mesquita. "Walério, qual peão ou peoa você vai puxar?", questionou Galisteu. "A Duda", anunciou o confinado. Já Renata sobrou na dinâmica do Resta Um e foi parar na berlinda. Por fim, Renata vetou Duda da Prova do Fazendeiro.

Quem votou em quem?

Toninho Tornado votou em Matheus Martins

Tamires Assis votou em Fernando Sampaio

Renata Muller votou em Matheus Martins

Yoná Sousa votou em Walério Araújo

Michelle Barros votou em Gaby Spanic

Creo Kellab votou em Matheus Martins

Carolina Lekker votou em Walério Araújo

Shia Phoenix votou em Matheus Martins

Kathy Maravilha votou em Walério Araújo

Wallas Arrais votou em Matheus Martins

Guilherme Boury votou em Matheus Martins

Nizam Hayek votou em Matheus Martins

Saory Cardoso votou em Walério Araújo

Fabiano Moraes votou em Matheus Martins

Martina Sanzi votou em Gaby Spanic

Gaby Spanic votou em Fernando Sampaio

Matheus Martins votou em Walério Araújo

Duda Wendling votou em Walério Araújo

Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic

Maria Caporusso votou em Fernando Sampaio

William Guimarães votou em Carolina Lekker

Walério Araújo votou em Matheus Martins

Rayane Figliuzzi votou em Matheus Martins

Luiz Otávio Mesquita votou em Matheus Martins

