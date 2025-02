REQUALIFICAÇÃO

Elevador Lacerda será gratuito por 90 dias; confira mudanças

Equipamento foi reinaugurado nesta terça-feira (25) após obras de requalificação

Larissa Almeida

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 20:18

Elevador Lacerda foi reinaugurado após obras de requalificação Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Patrimônio histórico de Salvador e um dos principais cartões postais da cidade, o Elevador Lacerda foi reinaugurado, no início da noite desta terça-feira (25), após passar por obras de requalificação. O modal ganhou, dentre outras intervenções, novas cabines, ar-condicionado, novo sistema de iluminação e hidráulica, além de motor de resgate. Ainda, foi anunciado pela Prefeitura de Salvador que, por 90 dias, o acesso ao meio de transporte será gratuito. >

O projeto de renovação custou aproximadamente R$ 15 milhões. As obras, que começaram no dia 13 de dezembro de 2023 e duraram um ano e dois meses, foram conduzidas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).>

O ascensor deve é um meio de transporte fundamental para cerca de 6 mil soteropolitanos. Em evento de entrega do equipamento, o prefeito Bruno Reis anunciou que, durante os primeiros 90 dias, o acesso ao Elevador Lacerda será gratuito para todos. Ao fim do período, haverá a cobrança de taxa de R$ 1 para turistas e para aqueles que não tiverem o SalvadorCard. Aqueles que possuírem o cartão de passagem da cidade não precisarão pagar. >

Celebração

Por volta das 18h10, o prefeito chegou à Praça Thomé de Souza ao lado de ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, de Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Turismo, de Luiz Carlos, titular da Seinfra, e de outras autoridades.>

No discurso aos apoiadores e público presente na praça municipal, Bruno Reis celebrou a renovação do cartão postal da cidade e destacou o caminho percorrido até a entrega. "A história para chegar até aqui não foi uma história fácil de ser contada. Foi uma história de muita luta, muito trabalho e dedicação desses homens e mulheres que estão aqui hoje. Lá em 2013, todos os nossos equipamentos turísticos estavam degradados", iniciou. >

"Neto começou esse processo de transformação. [...] Fomos construindo uma nova Salvador, que hoje todo mundo tem orgulho de aqui trazer um parente, um amigo ou um visitante de qualquer lugar do mundo. Nenhuma cidade do Brasil em tão pouco tempo mudou tanto para melhor quanto a nossa cidade, em todas as áreas", enfatizou Bruno.>

Bruno Reis, ACM Neto e Ana Paula Matos durante evento de reinauguração do Elevador Lacerda Crédito: Valter Pontes/Secom

O prefeito ainda frisou que ter o Elevador Lacerda reformado é mais um reflexo da valorização do Centro Histórico, bem como um compromisso com o patrimônio histórico da cidade. Ainda, disse que, diferente do passado, a população não terá que esperar tanto por entregas importantes.>

"[...] Foi-se o tempo que essa cidade tinha que escolher se iria tapar o buraco ou colocar iluminação em rede, se iria construir a escola ou a unidade de saúde, se iria recuperar seu patrimônio histórico ou se iria investir nas comunidades mais carentes", disse. >

Por sua vez, ACM Neto relembrou que, quando assumiu a prefeitura de Salvador em 2013, havia uma discussão sobre uma possível privatização do Elevador Lacerda por falta de recursos para mantê-lo. "A gente, ao longo do tempo, foi recuperando todos esses instrumentos de integração da Cidade Baixa com a Cidade Alta. Na época, não dava pra reformar todo o equipamento e o maquinário, mas a gente começou a pintar e a dar outra cara. Depois a gente reuniu recursos para melhorar os equipamentos", ressaltou. >

"E agora, aqui está o símbolo de toda essa transformação que a cidade viveu e sentiu ao longo dos últimos anos. O meu orgulho é enorme de ter participado disso", completou ACM Neto.>

Principais mudanças

Entre as novidades do Elevador, está a liberação das varandas situadas nos espaços laterais do acesso da Cidade Alta, na Praça Municipal, que possibilitará uma visão mais ampla da cidade. A fachada ganhou acabamentos com argamassa armada e o piso das estações passou a ser de granito marrom antiderrapante.>

Todas as intervenções levaram em conta a reforma de 1930, fazendo um regaste da originalidade do projeto. "Recuperamos características que tinham sido perdidas com o tempo, como as varandas que estavam escondidas e a fachada original, que foi trazida de volta após a mudança do A Cubana para o centro. Recuperamos a pintura, que sempre foram com cores claras, na cor bege. Esses foram os pontos mais importantes", enfatizou Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira.>

Outros pontos de mudança foram nos forros do teto, que foram substituídos por soluções técnicas de menor interferência. Já o saguão da estação Cidade Baixa ganhou novas clarabóias e paredes revestidas parcialmente com painéis em azulejos artesanais na cor branca.>

No passadiço e estação da Cidade Alta do elevador, as paredes agora ostentam pintura acrílica, além de esquadrias substituídas por um novo sistema que também faz referência às composições originais de 1930, porém, agora com caixilhos de alumínio com pintura branca e venezianas móveis de vidro, que poderão ser abertas para permitir a ventilação natural. >

Na entrada de baixo, foi recuperado o túnel que leva para as cabines encravadas na rocha, que está mais visível. Além disso, o elevador recebeu uma iluminação específica de monumentos. O equipamento ainda ganhou guarda-corpos, escadas de acesso aos entrepisos e perfis para iluminação, além de serviços de impermeabilização das lajes e a instalação do sistema de climatização dos saguões Cidade Alta e Baixa.>

Funcionamento

O Elevador Lacerda irá funcionar a partir das 6h30 desta quarta-feira (26), de forma gratuita. O equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira das 6h30 às 21h30, sábados das 7h às 21h30 e domingos e feriados das 7h às 21h.>