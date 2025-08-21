Acesse sua conta
Genética? Bebê nasce loira em família negra e intriga cientistas

Caso raro de mutação genética intriga cientistas e emociona família nigeriana

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:00

A pequena menina está intrigando os pesquisadores
A pequena menina intriga os pesquisadores Crédito: Arquivo pessoal

O nascimento de Nmachi Ihegboro, filha de pais nigerianos, capturou a atenção em Londres. A menina veio ao mundo com pele clara, olhos azuis e cabelos loiros, características que causaram grande admiração tanto na sua família quanto entre os especialistas em genética. É, portanto, um caso notável.

Angela e Benjamín Ihegboro, ambos de nacionalidade nigeriana, ficaram completamente surpresos ao ver sua filha recém-nascida.

Angela, com 35 anos, descreveu a sensação: "Foi como segurar um milagre nos braços. Nós não temos ancestrais brancos, então foi um verdadeiro choque", revelou a mãe, segundo o portal IG.

A reação dos pais

A chegada da bebê gerou um impacto imediato nos pais, que não esperavam tal combinação de traços.

Eles expressaram sua admiração e surpresa com a aparência única de Nmachi. De fato, a menina trouxe um novo nível de deslumbramento para a família.

O que a ciência diz

O pai, Benjamín, de 44 anos, acredita que a aparência de Nmachi decorre de "uma rara anomalia genética".

Exames de DNA confirmaram essa suspeita, com pesquisadores apontando para uma mutação genética ainda não documentada como a explicação mais provável. No entanto, o fenômeno ainda não é totalmente compreendido.

Segundo especialistas, pequenas variações na pigmentação são bastante comuns na genética humana. Contudo, o cenário envolvendo Nmachi é considerado extremamente raro e permanece pouco compreendido.

Um cientista afirmou: "Variações sutis na pigmentação são comuns na genética humana, mas um caso como este é extremamente raro e ainda pouco compreendido."

Um mistério genético fascinante

Enquanto a comunidade científica continua a investigar, a família Ihegboro celebra a chegada da filha. O nascimento da bebê loira se estabeleceu como um símbolo de mistério e fascínio.

Ele também reforça a capacidade da genética humana de produzir resultados inesperados. Assim, a natureza nos surpreende sempre.

