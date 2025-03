NOVO ROMANCE?

Descoberto! Veja quem é o moreno misterioso flagrado com Anitta na Sapucaí

Cantora foi vista em clima de romance em camarote na madrugada desta quarta (5)

Elis Freire

Publicado em 5 de março de 2025 às 14:15

Anitta e Ian Bortolanza Crédito: Reprodução

Solteira desde janeiro, quando terminou o namoro com o jogador Vinícius Souza, Anitta foi flagrada em clima de romance no Carnaval do Rio na Sapucaí na madrugada desta quarta (5). As imagens deixaram a internet curiosa para saber a identidade do “moreno misterioso”, mas o bonitão finalmente foi descoberto. >

O nome do apontado como novo affair da artista é Ian Bortolanza! O empresário se mantém longe dos holofotes e mantém um perfil fechado no Instagram, apesar da movimentação com 83 postagens.>

Além disso, Ian é diretor de uma empresa de consultoria e gestão de marketing esportivo, que trabalha diretamente com assessoria, fechamento de patrocínios e produção de conteúdo para mídias sociais.>

Anitta acompanhou o último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro na Sapucaí na noite desta terça (4) e depois foi curtir no camarote. Neste momento, já adentrando a madrugada desta quarta-feira (5), a cantora foi flagrada em clima de romance com um um homem alto e de cabelos escuros.>

O “moreno misterioso” foi visto, inclusive dando beijos no pescoço da famosa, em clima bem íntimo, o que gerou a especulação de um possível namoro nas redes sociais.>

Veja imagens:>