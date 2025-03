POLÊMICO

Boate e prostituição: veja quem é Oscar Maroni, pai de influencer presa por tráfico no Carnaval de Salvador

Hoje com Alzheimer, empresário se gabava ser o maior do entretenimento adulto no Brasil

Elis Freire

Publicado em 5 de março de 2025 às 13:15

Oscar Maroni Crédito: Reprodução / Redes Sociais

"Polêmico". Não tem uma melhor palavra para definir Oscar Maroni, empresário do entretenimento adulto conhecido nacionalmente. O idoso de 73 anos, que já foi preso diversas vezes ao longo vida, voltou aos holofotes, mas desta vez por conta da prisão de sua filha Aritana, após abordagem no Carnaval de Salvador, durante passagem no Barra-Ondina nesta segunda (3).>

Fundador da famosa boate Bahamas Club em São Paulo, Oscar Maroni hoje vive em uma casa de repouso na capital paulista após ter sido diagnosticado com Alzheimer grau 2 no ano passado. Com a demência, os quatro filhos do empresário entraram com pedido de curatela para administrar seu patrimônio: Aritana, Aratã, Acauã e Aruã. Ele já não reconhece seus familiares e nem mesmo sabe da prisão da sua filha, conhecida por sua participação nos realities A Fazenda e Masterchef Brasil.>

O empresário costumava se gabar por ser o maior empresário do "ramo adulto" e chegou a admitir envolvimento com prostituição. Com shows eróticos, os estabelecimentos administrados por Osmar tinham mais de 20 suítes luxuosas para encontros íntimos. Mas os negócios adultos não geraram só lucros, eles também foram alvo de inúmeras investigações, já que manter uma casa de prostituição é crime, de acordo com o artigo 229 do Código Penal. >

Bahamas Hotel Club Crédito: Reprodução

Prisões e reality show

Por conta de polêmicas como esta e acusações de exploração, Maroni foi preso diversas vezes. A primeira vez foi em 2007, quando ficou 49 dias presos. Em 2011, veio mais uma cana. O empresário foi acusado pelos crimes de formação de quadrilha, exploração de prostituição e tráfico externo de pessoas. Denunciado por uma de suas ex-namoradas, ele foi absolvido em 2013 e teve habeas-corpus decretado pela 5ª Vara Criminal da Capital. Ele tinha sido condenado a cumprir mais de 11 anos de prisão, mas ficou pouco mais de 1 ano detido.>

O advogado de Oscar Maroni Filho deu entrada no STJ com pedido de habeas-corpus para revogar a sua prisão preventiva para que ele pudesse responder ao processo em liberdade. A defesa de Maroni alegou que não havia motivo para a decretação da prisão preventiva, já que Maroni não desrespeitou nenhuma determinação judicial e foi absolvido em todos os processos contra ele pelo mesmo crime.>