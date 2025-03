TRAUMAS DE INFÂNCIA

'Minha mãe não aceitava meu jeito de ser', desabafa Anitta em novo documentário

‘Larissa: O Outro Lado de Anitta’ estreiou nesta quinta (6) na Netflix

No documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", que estreou nesta quinta (6) na Netflix, Anitta abriu o coração sobre a sua vida pessoal, traumas de infância e família. Na produção que traz o lado íntimo de uma das maiores popstars da história do Brasil com o nome de batismo Larissa, a artista chegou, inclusive, a detalhar como era tratada por sua mãe, Miriam Machado. >

No filme, ela mostra ainda uma carta escrita por ela para sua mãe que viralizou nas redes sociais. No texto, feito pela cantora quando ainda era criança, ela pede atenção da matriarca e diz que ela favorecia o seu irmão, Renan Machado. "Mãe, queria que você me desse mais atenção. Você quando vai dormir dá mil beijos no meu irmão e me dá só um abraço. Fala para ele que ele é lindo, maravilhoso e que ele é seu gato e lindo e fala que eu estou normal“, desabafa.>