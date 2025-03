DESENTENDIDA

Aritana se pronuncia após ser presa por tráfico no Carnaval de Salvador: 'Não entendi o que aconteceu'

Segundo a PM, a influenciadora estava com maconha, LSD e ecstasy no circuito Barra-Ondina

Aritana Maroni foi às redes sociais para se explicar após ter sido presa por tráfico de drogas no Carnaval de Salvador no último dia 3. Conhecida por ter participado do Masterchef Brasil e do reality A-Fazenda, ela estava no Circuito Dodô (Barra-Ondina) com um grupo de amigos quando foi abordada por agentes da Polícia Militar que apreenderam com ela grandes quantidades de maconha, LSD e ecstasy. >