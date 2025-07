PRESENTE INUSITADO

Nattan mostra caos em casa com bode que ganhou em show na Bahia

Cantor Nattan brinca sobre desafios com bode recebido como presente após show na Bahia

O cantor Nattan mostrou o caos que vive em casa após ganhar um bode durante um show em Ipiaú, no interior da Bahia. O animal foi entregue como presente para sua filha Zuza, que está prestes a nascer, fruto do relacionamento com Rafa Kalimann. >

Além do prejuízo com os móveis, o barulho do animal virou problema para os vizinhos. “Esse carneiro ‘coisa’ muito alto. Esse ‘béééé’ dele é demais”, disse Nattan, avisando que precisaria levá-lo para seu sítio em Tianguá, no Ceará.>