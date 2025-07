SEM MÁGOAS

Fernanda Gentil fala sobre saída da Globo: ‘Não me arrependo’

Ex-apresentadora da Globo celebra nova fase na internet após 15 anos na emissora

Durante entrevista ao canal de Fátima Bernardes no YouTube, Fernanda Gentil disse que a mudança superou as expectativas. “A internet aumentou muito, as possibilidades são muitas. Não me arrependo de nada”, afirmou ela, que hoje se dedica à criação de conteúdo nas redes sociais.>