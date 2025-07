NOVELA DAS 9

‘Vale Tudo’: Solange confronta Maria de Fátima no capítulo desta quinta (10); veja o resumo

Maria de Fátima embarca para Paris com Afonso enquanto incêndio atinge Paladar

Maria de Fátima embarca em lua de mel com Afonso rumo a Paris no capítulo desta quinta-feira (10) de Vale Tudo. A celebração, no entanto, é marcada por tensão e tragédia nos bastidores. >