Bahia Farm Show 2025 é aberta oficialmente com compromisso de inovação e sustentabilidade

Autoridades e lideranças destacam papel do agronegócio na construção de um futuro sustentável e na geração de oportunidades para o Oeste da Bahia

Estúdio Correio

Publicado em 11 de junho de 2025 às 06:26

A 19ª edição da Bahia Farm Show foi aberta oficialmente nesta terça-feira (10) com a presença de autoridades, expositores e representantes do setor produtivo Crédito: divulgação

A 19ª edição da Bahia Farm Show foi aberta oficialmente nesta terça-feira (10) com a presença de autoridades, expositores e representantes do setor produtivo. Até o próximo sábado (14), o complexo da feira será o espaço para negócios e parcerias estratégicas em torno do tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”. Prospectando uma expressiva movimentação no agronegócio nacional, a feira se consolida como um espaço de inovação, troca de conhecimento e geração de bons negócios para diferentes segmentos do agronegócio.>

O presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, celebrou o amadurecimento da feira, que chega à sua 19ª edição, tornando-se uma referência nacional em inovação tecnológica para o setor. “Estamos prontos para mais uma edição histórica, de bons negócios, muito aprendizado, reencontros e novos caminhos. Que possamos sair ainda mais fortalecidos, certos de que o agro é inteligente, sustentável e essencial para o Brasil”, reforça. >

Cerimônia de abertura do Bahia Farm Show Crédito: divulgação

Durante a solenidade, Moisés reforçou o compromisso do agronegócio baiano com a inovação, a sustentabilidade e o fortalecimento das redes produtivas. “Todo este cenário tem contribuído para a consolidação do Oeste da Bahia como uma das regiões mais dinâmicas e estratégicas para o agronegócio nacional”, pontuou.>

Desenvolvimento>

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, destacou a importância da Bahia Farm Show para o desenvolvimento do município. “A feira é uma vitrine de oportunidades e um motor para gerar emprego, renda e prosperidade para todos que aqui vivem”. A presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Alessandra Zanotto, destacou o compromisso do setor com práticas produtivas sustentáveis e o fortalecimento das cadeias produtivas locais.>

Também participaram da solenidade de abertura da Bahia Farm Show o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que reforçou o papel do agronegócio como vetor do desenvolvimento regional, o presidente da Associação de Máquinas e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba), Fábio Martins, e o presidente da Fundação Bahia, Ademar Marçal, que ressaltaram o legado de inovação e crescimento contínuo da feira que, este ano, também celebra os 35 anos da Aiba, entidade organizadora do evento.>

Boas práticas>

Durante a solenidade, o governo baiano entregou aos presidentes da Aiba e Abapa certificados de boas práticas fitossanitárias do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalba), representando 117 estabelecimentos rurais com base em metas de sustentabilidade, competitividade e modernização tecnológica, através da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Na ocasião, foi também apresentado o selo da Bahia como estado livre da febre aftosa.>

A cerimônia de abertura contou ainda com a presença de autoridades civis, militares, deputados, prefeitos e vereadores da região, além de representantes dos patrocinadores: Governo da Bahia, Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Desenbahia, Sicredi, Senar/FAEB, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Neoenergia Coelba, ApexBrasil, Inpasa, GTEEX, Instituto Washington Pimentel, Currais Itabira, PYKA, Franciosi Sementes e Assomiba.>

Cobertura completa no Correio

SERVIÇO:>

Bahia Farm Show 2025>

Data: 9 a 14 de junho>

Local: Complexo Bahia Farm Show – BA 020/242, km 535, Luís Eduardo Magalhães – Bahia>