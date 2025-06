NADA DE ARRASTA PÉ

Alok, Belo, Padre Fábio de Melo: veja quanto atrações que são alternativas ao forró vão ganhar no São João

Festa junina em cidades da Bahia vai contar com artistas dos gêneros gospel, axé, pagode e até eletrônica

Larissa Almeida

Publicado em 10 de junho de 2025 às 15:00

Alok vai fazer show em Eunápolis no São João Crédito: Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador

São João na Bahia sempre foi sinônimo de forró, arrasta pé e quadrilha. No entanto, cada vez mais, a festa tradicional tem aberto espaço para outros gêneros musicais. Se por um lado o arrocha e o sertanejo já são encarados como estilos similares e são amplamente aceitos para compor o clima junino, os gêneros gospel, pagode e eletrônica ainda são uma novidade. No estado, Padre Fábio de Melo, Belo e Alok são alguns dos artistas de cada um desses estilos que vão compor a grade de atrações de cidades baianas. >

Dono de um dos maiores cachês do São João da Bahia, o artista Alok vai receber R$ 750 mil para se apresentar em Irecê e Jequié, nos dias 21 e 22 de junho, totalizando um ganho de R$ 1,5 milhão com a festa. Nas redes sociais, o anúncio da atração dividiu opiniões de moradores. >

“O povo realmente perdeu a noção, Alok em pleno São João? Beleza, o show dele é massa, mas no São João não combina, e sem contar que o cachê dele é caríssimo, com o valor de pagar ele, poderia trazer uma banda de peso! Seria bem melhor”, reclamou um internauta em uma página de divulgação de festas da cidade nas redes sociais. >

“Gente, DJ ALOK EM IRECÊ, e tem gente reclamando?????? Eu já que ser humano é trem atrapalhado mesmo... Ainda mais quando é do contra”, disse outro internauta, a favor da apresentação do artista. >

O cantor Padre Fábio de Melo, por sua vez, se junta a outros artistas do gênero gospel que farão apresentação no São João da Bahia. Além dele, se apresentam o Padre Alessandro Campos, Padre João Carlos e o Padre Antonio Maria, além do cantor Felipe Rodrigues, representante da música gospel protestante na festa junina baiana. >

De todos os artistas gospel, o maior cachê é do Padre Alessandro Campos, que vai faturar R$ 345 mil por show em Campo Formoso nesta terça-feira (10) e R$ 330 mil por show em Barreiras, no dia 21 de junho. Segundo o Painel de Transparência dos Festejos Juninos da Bahia, ferramenta do Ministério Público da Bahia (MP-BA), as contratações são relativas às festas de São João. >

Artistas de outros gêneros musicais, como o pagodeiro Belo, os ícones do axé Bell Marques e Luiz Caldas, e os expoentes do pagode baiano Igor Kannário, O Kannalha e Oh Polêmico também são nomes confirmados em programações de São João ao redor da Bahia. >

Confira abaixo quanto ganham os artistas alternativos ao forró que vão se apresentar no São João da Bahia:>

1) Bell Marques >

Faturamento total: R$ 6,2 milhões >

Cidades: Camaçari, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé, Serrinha, Irecê, Itaparica, Pau Brasil, Ibirapitanga e Ribeira do Pombal>

2) Leo Santana >

Faturamento total: R$ 5,2 milhões >

Cidades: Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Camaçari, Capim Grosso, Itatim, Valença, Formosa do Rio Preto, Medeiros Neto e Conceição do Coité>

3) Xanddy Harmonia >

Faturamento total: R$ 2,3 milhões >

Cidades: Coração de Maria, Nova Souré, Teofilândia, Jaborandi, Paripiranga, Euclides da Cunha, Itaparica e Ribeira do Pombal>

4) Dilsinho >

Faturamento total: R$ 1,8 milhão >

Cidades: Mulungu do Morro, Alcobaça, Jaborandi, Itabuna e Camamu>

5) Tony Salles >

Faturamento total: R$ 1,8 milhão >

Cidades: Santo Estêvão, Itabuna, Iuiu, Souto Soares, Castro Alves, Cacheoira, Queimadas e Jaborandi>

6) Igor Kannário >

Faturamento total: R$ 1,6 milhão >

Cidades: Itapetinga, Wenceslau Guimarães, São José da Vitória, Baixa Grande, Andaraí, Cardeal da Silva e Xique-Xique>

7) Alok >

Faturamento total: R$ 1,5 milhão >

Cidades: Irecê e Jequié>

8) Saulo Fernandes >

Faturamento total: R$ 1 milhão >

Cidades: Feira de Santana, Pojuca e Cachoeira>

9) Padre Alessandro Campos >

Faturamento total: R$ 975 mil >

Cidades: Campo Formoso, Barreiras e Itatim>

10) Raça Negra >

Faturamento total: R$ 960 mil >

Cidades: Feira de Santana e Barrocas>

11) Psirico >

Faturamento total: R$ 840 mil >

Cidades: Araçás, Ribeiro do Pombal, Santa Cruz da Vitória, Conceição do Coité e Boquira >

12) Edson Gomes >

Faturamento total: R$ 780 mil >

Cidades: Xique-Xique, Poções, Antônio Gonçalves, Cotegipe e Teofilândia>

13) Babado Novo >

Faturamento total: R$ 750 mil >

Cidades: São José da Vitória, Mascote, Mulungu do Morro, Alcobaça e Itororó>

14) La Fúria >

Faturamento total: R$ 680 mil >

Cidades: Arataca, Pilão Arcado, Conceição do Almeida, Tapiramuta, Gavião, Malhada e Muquém de São Francisco>

15) Belo >

Faturamento total: R$ 600 mil >

Cidade: Eunápolis>

16) Padre Fábio de Melo >

Faturamento total: R$ 600 mil >

Cidades: Quijingue e Nordestina>

17) Trio da Huanna >

Faturamento total: R$ 590 mil >

Cidades: Itajuípe, Caetano, Ilhéus, Itarantim e Poções>

18) Luiz Caldas >

Faturamento total: R$ 200 mil >