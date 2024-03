POLÍTICA

Real Time Big Data: Governo Lula é aprovado por 49% e reprovado por 41% em Salvador

O instituto Real Time Big Data fez um levantamento sobre a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Salvador. Segundo a pesquisa, que foi encomendada pela TV Record e divulgada nesta quarta-feira (27), a gestão do petista tem 49% de aprovação na capital baiana, 41% de reprovação e 11% não sabem ou não souberam responder.