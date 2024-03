POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues admite que seu governo 'não está bom' em Salvador

Pesquisa do Atlas, divulgada nesta semana, mostrou aumento na rejeição do governador da Bahia na capital

“A minha análise é a seguinte. Se os dados aparecem da minha avaliação, eu prefiro dizer assim, a minha avaliação significa que o estado não está bom naquela comunidade e eu preciso atuar. É com escola? Eu vou lá fazer escola, como estamos entregando. É saúde? Eu tenho que cuidar. É a segurança pública? Se esse é um sinal para que eu possa aperfeiçoar meu governo, eu receberei com muita tranquilidade. E onde aconteceu alguma coisa que a pesquisa não traduz no real, eu vou também (atuar). Não vou deixar de mão, de respeitar o que a pesquisa apresenta para a gente”, declarou.