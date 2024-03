POLÍTICA

Real Time Big Data: Reprovação do governo Jerônimo atinge 56% em Salvador; aprovação é de 32%

A pesquisa do Real Time Big Data, que foi encomendada pela TV Record, aponta que a desaprovação do governo Jerônimo Rodrigues (PT) atingiu 56% em Salvador. De acordo com o levantamento, divulgado nesta quarta-feira (27), a aprovação da gestão petista na capital baiana é de 32%. Os que não sabem ou não souberam responder são 12%.