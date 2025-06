MÚSICA

Neojiba surpreende passageiros do metrô com apresentação gratuita

Orquestra apresentou clássicos de São João a estação Rodoviária

Roberto Midlej

Publicado em 11 de junho de 2025 às 21:39

Neojiba se apresentou com 45 músicos Crédito: Marina Silva

Imagine a estação Rodoviária do metrô de Salvador em plena quarta-feira, às 17h30, seu horário de pico, em que as pessoas estão voltando do trabalho: aquela confusão, muito barulho e pessoas se batendo umas nas outras. É assim que você pensa, né? Mas nesta quarta-feira (11), por cerca de uma hora, foi diferente: os ruídos deram lugar ao som dos músicos do Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), que fizeram uma apresentação gratuita para quem passava por ali. A performance celebrava os 11 anos de funcionamento do metrô de Salvador. >

A orquestra, com 45 músicos, levou um repertório bastante diversificado: tinha desde a trilha sonora de filmes como Moana e Vingadores, até o forró de Luiz Gonzaga, com os clássicos Xote das Meninas e A Volta da Asa Branca. Antônio Marcos de Souza Macêdo foi um dos passageiros que se surpreendeu com a presença da orquestra. “É uma experiência única. Falam que Salvador é capital cultural, mas eu acho que fazemos mais do mesmo. E a população mais carente não tem acesso a outras opções de cultura. É uma oportunidade de ouvir algo que não é aquilo que ouvimos o ano todo”.>

O clarinetista Saíde Gustavo, de 17 anos, que integra a orquestra, falou sobre a experiência de se apresentar numa estação de metrô, de surpresa, para quem passava por ali: “É extraordinário, porque somos acostumados a tocar em salas de concerto e teatros e aí acaba se tornando uma nova experiência, com essas pessoas que estão voltando do trabalho, de um dia cansativo, e chega aqui, se deparam com essa apresentação belíssima. Então, é muito gratificante poder fazer com que as pessoas tenham acesso à música de forma descontraída”.>

Júlia Beatriz, de 16 anos, também se apresentou e foi acompanhada pela mãe, Luciana Oliveira. “Aqui, tem barulho, mas muita gente para pra ver nossa arte. Então, ajuda a gente a se concentrar. Mas temos que estar muito focados para não errar. Mas essa galera tá parando pra nos prestigiar”, festejava Júlia, que está no Neojiba desde os 9 anos e também toca clarinete.>

Cátia Casais, que estava voltando do trabalho para casa, viu os músicos ensaiando e logo resolveu parar para ouvir. “Acho muito interessante trazer a música clássica para cá, para pessoas que não têm oportunidade de frequentar teatro e assistir uma orquestra. De vez em quando, vejo grupos menores aqui, mas nunca fui ver uma grande orquestra, mas hoje tive essa oportunidade. Não conheço música clássica, mas ouvi um forró e achei fantástico, porque eles trouxeram o popular para ser apresentado como clássico”.>

“É uma grande alegria celebrar esse aniversário do Metrô Bahia com uma programação tão especial como esta. Mais importante que transportar pessoas é importante valorizar a cultura e ocupar espaços públicos trazendo oportunidade para a arte e cidadania”, disse Juliana Romão, Gerente Executiva de Manutenção da CCR Metrô Bahia, empresa que detém a concessão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.>