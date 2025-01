EM 2026

Pablo Marçal liga para Gusttavo Lima e dá boas-vindas ao cantor, que quer disputar Presidência

Segundo o ex-coach, Lima representa uma "nova safra de políticos"

O cantor, que chegou a ser preso preventivamente no ano passado em meio a uma investigação sobre lavagem de dinheiro antes do Ministério Público dizer que não encontrou provas de ilegalidade, afirmou que o Brasil precisa de alternativas e que está cansado de ver a população sofrer. Ele é um notório apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após ser derrotado na eleição para prefeito de São Paulo, Marçal indicou que pretende se candidatar a presidente ou a governador, sem detalhar de qual Estado, na próxima eleição. "2026 é logo ali", disse ele logo após a derrota no passado. Ele, no entanto, pode ser declarado inelegível pela Justiça Eleitoral por ter divulgado falso laudo médico sobre Guilherme Boulos (PSOL).

"Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o País funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra, e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026", disse o cantor.

Nos últimos anos, Gusttavo Lima também enfrentou investigações sobre contratos milionários com prefeituras. Shows programados em cidades como Conceição do Mato Dentro (MG) e Magé (RJ) foram alvo de apurações por suspeitas de desvio de finalidade de recursos públicos. No caso de Conceição do Mato Dentro, um show avaliado em R$ 1,2 milhão foi cancelado após suspeitas de que o pagamento utilizaria recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, restritos a saúde, educação e infraestrutura