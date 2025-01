TERIA SEU VOTO?

Deolane diz que aceitaria ser vice de Gusttavo Lima nas eleições presidenciais

Cantor anunciou nesta semana o interesse em ser presidente da república

Depois de receber apoio do amigo Wesley Safadão, agora Gusttavo Lima ganhou uma mensagem de força de Deolane Bezerra para disputar as eleições presidenciais em 2026. A influenciadora usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (03) para brincar sobre o interesse do cantor na política e garantiu que seria sua vice.