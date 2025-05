variedades

Veja como cuidar da saúde bucal do seu animal de estimação

O cuidado com os dentes de cães e gatos é essencial para prevenir doenças

Publicado em 10 de maio de 2025 às 12:09

Os dentes dos animais também necessitam de cuidados Crédito: Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock

O cuidado com a saúde bucal dos animais de estimação é essencial para garantir a saúde e o bem-estar deles. Isso porque a escovação dos dentes, o uso de produtos adequados e as visitas regulares ao veterinário ajudam a prevenir problemas como tártaro, gengivite ou até infecções graves, garantindo uma vida mais saudável aos pets . >

A boca de cães e gatos é mais do que apenas o local em que mastigam a ração. Ela pode ser a porta de entrada para bactérias que, se não controladas, afetam órgãos vitais como coração, rins e fígado. Problemas bucais causam dor, dificultam a alimentação, levam à perda de dentes e diminuem a qualidade de vida do animal. >

Cães tendem a acumular mais tártaro, enquanto gatos são especialmente vulneráveis a doenças periodontais, como a gengivite grave. Ignorar a saúde bucal pode transformar um simples mau hálito em complicações sérias, afetando o bem-estar geral do seu companheiro. >

Abaixo, o médico-veterinário Flávio Nunes explica como identificar problemas e cuidar da saúde bucal do seu animal de estimação. Confira! >

Sinais de alerta

Como os pets não podem dizer o que sentem, cabe aos tutores observarem sinais de problemas bucais. Mau hálito persistente, gengivas vermelhas ou sangrando, dentes amarelados, salivação excessiva, dificuldade para mastigar ou perda de apetite são sintomas comuns. >

Esses sinais não devem ser ignorados, pois podem indicar desde uma placa bacteriana inicial até infecções mais graves. Se o seu cão ou gato apresentar algum desses sintomas, é hora de consultar um veterinário para uma avaliação detalhada. >

A escovação é o método mais eficaz para evitar problemas bucais Crédito: Imagem: Kashaeva Irina | Shutterstock

Prevenção e cuidados práticos

A boa notícia é que muitos problemas bucais podem ser evitados com cuidados simples. A escovação dental, por exemplo, é o método mais eficaz. Use uma escova e pasta específicas para pets — nunca creme dental para uso humano — e escove os dentes do seu animal pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Para pets que resistem à escovação, opções como petiscos dentais, brinquedos mastigáveis e enxaguantes bucais veterinários são alternativas úteis. >

Rações secas ajudam a reduzir o acúmulo de placa, enquanto dietas úmidas podem exigir cuidados extras. Além disso, visitas anuais ao veterinário são essenciais para avaliar a saúde bucal e, se necessário, realizar limpezas dentárias profissionais sob anestesia. >

Quando procurar um veterinário

Em casos mais graves, como fraturas dentárias, abscessos ou gengivite avançada, um veterinário especializado em odontologia pode ser necessário. Procedimentos como a limpeza dental profissional, realizada sob anestesia, são seguros e eficazes para remover o tártaro e tratar infecções. >

Se o seu pet evita comer, apresenta dor ao tocar a boca ou tem sangramentos frequentes, não espere. Procure um profissional imediatamente para evitar complicações. >

Pequenas ações, grandes resultados

Cuidar da saúde bucal do seu cão ou gato é um investimento no bem-estar e na longevidade do seu melhor amigo. Pequenas ações, como escovar os dentes regularmente ou oferecer brinquedos dentais, podem prevenir problemas graves e garantir um sorriso saudável. >

Não deixe para amanhã o que pode melhorar a vida do seu pet hoje: agende uma consulta com um veterinário e comece a incluir a saúde bucal na rotina do seu companheiro. Afinal, um animal com a boca saudável é mais feliz! >