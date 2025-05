COMÉRCIO

'O Dia em que as Mães Entraram em Greve': livro infantil é lançado neste sábado (10), na capital

Autora Carla Bittencourt e ilustradora Aline Terranova escolheram a véspera do Dia das Mães e o mês dos trabalhadores para abordar a questão

E se um dia todas as mães resolvessem parar? Essa situação impensável é a ideia do livro infantil "O Dia em que as Mães Entraram em Greve", escrito pela jornalista Carla Pinto Bittencourt e ilustrado pela artista visual Aline Terranova. O lançamento acontece neste sábado (10), a partir das 14h, na Caramurê - Café, Arte e Livros, que fica na Doca 1, no bairro do Comércio, em Salvador. >

O livro convida crianças e adultos a refletirem sobre o trabalho de cuidar. Quando mães de todos os cantos do mundo param, o caos se instala: ninguém sabe o lado certo da fralda, a música de ninar, nem se pode ou não pode emprestar o celular. Com a greve, vem a confusão, mas também a chance de fazer perguntas importantes: se a mãe cuida de todo mundo, quem cuida dela? >

Para Aline Terranova, falar sobre uma greve de mães é uma forma lúdica de tratar do esgotamento materno, muitas vezes invisível ou naturalizado. “Transformar isso em imagens me ajudou a elaborar sentimentos que eu mesma vivi — o cansaço, a sobrecarga, a sensação de invisibilidade — e me permitiu criar pontes de diálogo com as crianças, para que elas compreendam melhor o outro lado do cuidado”, conta a mãe de Ian, de 11 anos.>