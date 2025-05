ENCONTRO

Em tratamento de câncer, Preta Gil e Tony Bellotto posam juntos em hospital

Cantora repostou foto com o guitarrista do Titãs, que também passou por cirurgia recentemente

Após receber alta nos últimos dias, Preta Gil relembrou algumas visitas especiais que recebeu enquanto estava no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Nessa sexta-feira (9), ela repostou, por exemplo, uma foto com o guitarrista do Titãs, Tony Belloto, que passou por uma cirurgia em abril depois de ser diagnosticado com câncer no pâncreas. >