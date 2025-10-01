Candinho toma poção do amor e beija Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (1)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 05:00
O capítulo desta quarta-feira (01) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e novas reviravoltas na vida de Candinho (Sérgio Guizé). A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, vai ao ar às 18h05 na TV Globo.
Sem desconfiar das intenções de Zulma, Candinho acaba tomando a bebida que, na verdade, contém a famosa poção do amor. Sob o efeito da mistura, o caipira se deixa levar e acaba surpreendendo ao beijar Zulma. O flagrante acontece diante de Dita, que sofre ao presenciar a cena e se decepciona com o amado.
Enquanto isso, Haydée sonha em ser aceita como filha por Lúcio, e Paixão passa mal, sendo socorrido por Ernesto. No hospital, Lauro alerta que o estado de saúde do padrinho não é nada animador. Estela acaba reencontrando Ernesto no mesmo local, trazendo ainda mais tensão para o enredo.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Sabiá descobre com Zenaide que Celso colabora com a Casa dos Anjos, revelação que pode mudar o rumo de algumas alianças. Para fechar o capítulo, Sandra chega a São Paulo acompanhada de Inês, preparando o terreno para novas conspirações.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, com programação sujeita a alterações.