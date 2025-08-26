Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial surpreende e beija Caetano Veloso em Brasília: ‘Que homem cheiroso’

Vídeo viraliza e fãs exaltam gesto do agente contra a “masculinidade frágil”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:54

Gesto de agente viraliza e desafia a “masculinidade frágil”
Gesto de agente viraliza e desafia a “masculinidade frágil” Crédito: Reprodução/Instagram

Caetano Veloso foi surpreendido por um gesto inusitado e carinhoso durante sua passagem por Brasília no último sábado (23). Após se apresentar na capital federal, o cantor baiano foi abordado por um policial militar que, emocionado ao vê-lo de perto, não conteve a admiração e lhe deu um beijo nas bochechas.

O músico estava dentro do carro ao lado da esposa, a empresária Paula Lavigne, que também recebeu cumprimentos do agente. Encantado, o policial brincou: “Que homem cheiroso!”.

Caetano Veloso

Caetano Veloso por Divulgação
Maria Bethânia e Caetano Veloso por Divulgação
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Caetano Veloso fala sobre os próximos planos por Reprodução
Caetano Veloso treinando na academia Villa Forma, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Reprodução
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Divulgação/RioTur
Caetano Veloso ao lado de Gilberto Gil em uma de suas muitas visitas à Casa da Mãe por Reprodução/Redes Sociais
Ivete e os irmãos Bethânia e Caetano por Divulgação
Caetano Veloso em sua casa no Rio Vermelho por Reprodução/Redes Sociais
Casé e Caetano por Reprodução
Caetano Veloso, Paula Lavigne e o chef Vini Figueira por Reprodução/Redes Sociais
Ivete no show de Bethânia e Caetano por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
1 de 18
Caetano Veloso por Divulgação

A cena, registrada e publicada por Caetano em suas redes sociais na segunda-feira (25), rapidamente viralizou, somando mais de 102 mil curtidas e 3 mil comentários em menos de 24 horas.

Nas redes, internautas exaltaram a atitude espontânea do policial, destacando a quebra de estereótipos ligados à rigidez da farda. “Um policial militar, fardado, que não tem a masculinidade frágil. Uau, que maravilha. Há esperança pra humanidade. Seu PM, o senhor ganhou uma fã”, escreveu uma usuária.

Outro seguidor se identificou com a cena: “Eu entendo o guarda 100%, também gostaria de dar um beijo no Caetano”. Já uma terceira pessoa destacou o impacto positivo do momento: “Desses momentos que a gente vê e pensa: o Brasil presta”.

Leia mais

Imagem - Jovem traída em show de Nattan agradece apoio nas redes: ‘Não imaginava’

Jovem traída em show de Nattan agradece apoio nas redes: ‘Não imaginava’

Imagem - Filhos de Cid Moreira denunciam viúva por fraude e manipulação de idoso em disputa por mansão milionária

Filhos de Cid Moreira denunciam viúva por fraude e manipulação de idoso em disputa por mansão milionária

Imagem - 'Meus trabalhos foram invalidados por carregarem minha identidade', diz Leonela, ex-MasterChef que agora atua no Origem

'Meus trabalhos foram invalidados por carregarem minha identidade', diz Leonela, ex-MasterChef que agora atua no Origem

Mais recentes

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'
Imagem - Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista
Imagem - Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua