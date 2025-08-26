Policial surpreende e beija Caetano Veloso em Brasília: ‘Que homem cheiroso’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:54
Caetano Veloso foi surpreendido por um gesto inusitado e carinhoso durante sua passagem por Brasília no último sábado (23). Após se apresentar na capital federal, o cantor baiano foi abordado por um policial militar que, emocionado ao vê-lo de perto, não conteve a admiração e lhe deu um beijo nas bochechas.
O músico estava dentro do carro ao lado da esposa, a empresária Paula Lavigne, que também recebeu cumprimentos do agente. Encantado, o policial brincou: “Que homem cheiroso!”.
Caetano Veloso
A cena, registrada e publicada por Caetano em suas redes sociais na segunda-feira (25), rapidamente viralizou, somando mais de 102 mil curtidas e 3 mil comentários em menos de 24 horas.
Nas redes, internautas exaltaram a atitude espontânea do policial, destacando a quebra de estereótipos ligados à rigidez da farda. “Um policial militar, fardado, que não tem a masculinidade frágil. Uau, que maravilha. Há esperança pra humanidade. Seu PM, o senhor ganhou uma fã”, escreveu uma usuária.
Outro seguidor se identificou com a cena: “Eu entendo o guarda 100%, também gostaria de dar um beijo no Caetano”. Já uma terceira pessoa destacou o impacto positivo do momento: “Desses momentos que a gente vê e pensa: o Brasil presta”.