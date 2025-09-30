Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram nesta terça (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:59
A Neoenergia Coelba abriu inscrição para 135 vagas do curso gratuito da Escola de Eletricistas nos municípios de Feira de Santana (três turmas), Itaberaba (uma turma) e Seabra (uma turma). Ao final do curso, os formandos receberão certificação profissional e passarão a integrar o banco de talentos da companhia, podendo participar de futuras seleções. As inscrições se encerram nesta terça-feira (30).
Ao todo, são oferecidas 27 vagas em cada turma. A formação acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/BA), que capacita profissionais para atuar na rede de distribuição elétrica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, exclusivamente pelo site da Neoenergia.
A empresa ainda destinará uma turma afirmativa para mulheres na cidade de Feira de Santana. As demais localidades contarão com turmas mistas. Para participar, é necessário ter ensino médio completo ou equivalente, idade mínima de 18 anos na data da inscrição e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). As aulas serão realizadas nos turnos diurno e noturno, com carga horária de 540 a 800 horas.
“A Escola de Eletricistas é um exemplo do nosso compromisso com a inclusão. Ao oferecer formação gratuita e incentivar a participação feminina em um setor historicamente masculino, estamos investindo em pessoas, ampliando oportunidades de emprego e contribuindo diretamente para o crescimento social e econômico do nosso estado”, afirma Christiane Tavares, gerente de Recrutamento & Seleção e Treinamento da Neoenergia.
A Escola de Eletricistas já formou mais de 2 mil profissionais na Bahia desde 2019, com um índice de empregabilidade de 80%. Dos 2.125 formandos, 383 são mulheres, e 258 delas já foram contratadas pela Neoenergia Coelba.
• Vagas: 135 no total
• Distribuição por município:
o Itaberaba: 27 vagas (uma turma mista)
o Feira de Santana: 81 vagas (duas turmas mistas e uma afirmativa para mulheres)
o Seabra: 27 vagas (uma turma mista)
• Inscrições: até 30 de setembro
• Link para inscrição: clique aqui
• Requisitos: Ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e CNH definitiva (categoria B ou superior)