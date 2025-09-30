Acesse sua conta
Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram nesta terça (30)

Formandos receberão certificação profissional e passarão a integrar o banco de talentos da companhia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:59

Neoenergia Coelba abre 135 vagas para curso gratuito da Escola de Eletricistas em três cidades baianas Crédito: Divulgação 

A Neoenergia Coelba abriu inscrição para 135 vagas do curso gratuito da Escola de Eletricistas nos municípios de Feira de Santana (três turmas), Itaberaba (uma turma) e Seabra (uma turma). Ao final do curso, os formandos receberão certificação profissional e passarão a integrar o banco de talentos da companhia, podendo participar de futuras seleções. As inscrições se encerram nesta terça-feira (30).

Ao todo, são oferecidas 27 vagas em cada turma. A formação acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/BA), que capacita profissionais para atuar na rede de distribuição elétrica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, exclusivamente pelo site da Neoenergia.

A empresa ainda destinará uma turma afirmativa para mulheres na cidade de Feira de Santana. As demais localidades contarão com turmas mistas. Para participar, é necessário ter ensino médio completo ou equivalente, idade mínima de 18 anos na data da inscrição e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). As aulas serão realizadas nos turnos diurno e noturno, com carga horária de 540 a 800 horas.

“A Escola de Eletricistas é um exemplo do nosso compromisso com a inclusão. Ao oferecer formação gratuita e incentivar a participação feminina em um setor historicamente masculino, estamos investindo em pessoas, ampliando oportunidades de emprego e contribuindo diretamente para o crescimento social e econômico do nosso estado”, afirma Christiane Tavares, gerente de Recrutamento & Seleção e Treinamento da Neoenergia.

A Escola de Eletricistas já formou mais de 2 mil profissionais na Bahia desde 2019, com um índice de empregabilidade de 80%. Dos 2.125 formandos, 383 são mulheres, e 258 delas já foram contratadas pela Neoenergia Coelba. 

Serviço: 

• Vagas: 135 no total

• Distribuição por município:

o Itaberaba: 27 vagas (uma turma mista)

o Feira de Santana: 81 vagas (duas turmas mistas e uma afirmativa para mulheres)

o Seabra: 27 vagas (uma turma mista)

• Inscrições: até 30 de setembro

• Link para inscrição: clique aqui

• Requisitos: Ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e CNH definitiva (categoria B ou superior)

