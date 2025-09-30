Emprego: Salvador tem 561 vagas com salários de até R$ 5,5 mil nesta terça (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:24
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 561 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta terça-feira (30).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Confira vagas com maiores salários
Agente de portaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.655,00 + benefícios
1 vaga
Recepcionista de hotel
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar
Zona: Pituba
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de loja
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar
Zona: Pituba
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar
Zona: Pituba
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Maqueiro
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de armazém (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: R$1.542,37 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B, curso de mecânica
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Chefe de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Auxiliar administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Líder de atendimento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência nos ramos alimentício, restaurante, lanchonete, cafeteria, delicatessen e mercado
Salário: R$2.200,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante sênior
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$2.000,00 + benefícios
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.590,00 + benefícios
4 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Preparador de veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Biomédico
Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, ter trabalhado na área hospitalar
Salário: R$5.574,44 + benefícios
1 vaga
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, faixa etária 18 a 22 anos
Salário: Bolsa a combinar + transporte
1 vaga
Conferente de logística (vaga de estágio e Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Caixa de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para pegar peso
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.800,00 + benefícios
4 vagas
Conferente de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Fiscal de prevenção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Conferente de notas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Operador de empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário, curso atualizado na área, CNH B
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite)
Salário: R$1.872,85 + benefícios
2 vagas
Escrevente de cartório
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: R$1.412,00 + benefícios
2 vagas
Analista administrativo de RH (vaga temporária de 150 dias)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Analista de recrutamento e seleção (vaga temporária de 150 dias)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições e limpeza em geral
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Unidade de Internação)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado na Unidade de Internação, COREN ativo
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI Neonatal)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Neonatal, COREN ativo
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em Alojamento Conjunto – Maternidade, COREN ativo
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI Geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Geral, COREN ativo
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro (UTI Neonatal)
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em UTI Neonatal, pós-graduação em UTI Neonatal ou Obstetrícia
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro (Maternidade)
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado na Maternidade, pós-graduação em Obstetrícia
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área de confeitaria
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Promotor de vendas (cartão)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Representante comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas, CNH B, possuir carro
Salário: R$2.500,00 + benefícios
2 vagas
Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no preparo de saladas
Salário: R$1.543,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Auxiliar de refrigeração de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas e atendimento ao cliente, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Lavador de roupa escala industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, faixa etária 18 a 21 anos, residir em Salvador ou Lauro de Freitas
Salário: R$784,44 + transporte
20 vagas
Atendente de balcão de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar
Zona: Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara, Costa Azul, Stiep e Barra
Salário: A combinar + benefícios
7 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga