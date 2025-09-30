OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 561 vagas com salários de até R$ 5,5 mil nesta terça (30)

Há vagas para nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:24

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 561 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta terça-feira (30).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira vagas com maiores salários 1 de 5

Confira todas as vagas:

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar

Zona: Pituba

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar

Zona: Pituba

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar

Zona: Pituba

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Maqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de armazém (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: R$1.542,37 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B, curso de mecânica

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Líder de atendimento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência nos ramos alimentício, restaurante, lanchonete, cafeteria, delicatessen e mercado

Salário: R$2.200,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante sênior

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$2.000,00 + benefícios

1 vaga

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.590,00 + benefícios

4 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Contínuo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Biomédico

Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, ter trabalhado na área hospitalar

Salário: R$5.574,44 + benefícios

1 vaga

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, faixa etária 18 a 22 anos

Salário: Bolsa a combinar + transporte

1 vaga

Conferente de logística (vaga de estágio e Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Caixa de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para pegar peso

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.800,00 + benefícios

4 vagas

Conferente de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Fiscal de prevenção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Conferente de notas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário, curso atualizado na área, CNH B

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite)

Salário: R$1.872,85 + benefícios

2 vagas

Escrevente de cartório

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: R$1.412,00 + benefícios

2 vagas

Analista administrativo de RH (vaga temporária de 150 dias)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Analista de recrutamento e seleção (vaga temporária de 150 dias)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições e limpeza em geral

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Unidade de Internação)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado na Unidade de Internação, COREN ativo

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI Neonatal)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Neonatal, COREN ativo

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em Alojamento Conjunto – Maternidade, COREN ativo

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI Geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Geral, COREN ativo

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro (UTI Neonatal)

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em UTI Neonatal, pós-graduação em UTI Neonatal ou Obstetrícia

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro (Maternidade)

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado na Maternidade, pós-graduação em Obstetrícia

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área de confeitaria

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Promotor de vendas (cartão)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Representante comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas, CNH B, possuir carro

Salário: R$2.500,00 + benefícios

2 vagas

Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no preparo de saladas

Salário: R$1.543,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Auxiliar de refrigeração de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas e atendimento ao cliente, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Lavador de roupa escala industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, faixa etária 18 a 21 anos, residir em Salvador ou Lauro de Freitas

Salário: R$784,44 + transporte

20 vagas

Atendente de balcão de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar

Zona: Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara, Costa Azul, Stiep e Barra

Salário: A combinar + benefícios

7 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

13 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.600,00 + benefícios