Salários de até R$ 11 mil: inscrições para concurso do Crea se encerram nesta quinta (2)

Millena Marques
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:34
O prazo de inscrições o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) se encerram nesta quinta-feira (2). O certame visa preencher 20 vagas imediatas de nível médio, técnico e superior, com salários até R$ 11.382,08. Os candidatos podem se inscrever no site do Instituto Darwin.
Há cobrança de taxa de inscrição de R$ 90 para cargos de nível médio e técnico; e R$ 105 para cargos de nível superior.
Dentre as vagas a serem preenchidas, há oportunidades para assistente administrativo, fiscal, técnico operacional, advogado, contador, engenheiro, auditor, analista administrativo e analista de sistema.
Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB
A aplicação da prova objetiva e discursiva será realizada no dia 26 de outubro e terá quatro horas de duração. O exame será avaliado pelo Instituto Darwin.