OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador oferece 635 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta segunda (6)

Há vagas para nível superior e médio

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 07:28

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 635 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 2,5 mil em Salvador para esta segunda-feira (6). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

Confira as vagas:

Encanador hidráulico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de obras

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de delivery

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com cozinha à la carte.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de betoneira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.645,19 + benefícios

1 vaga

Ajudante de eletricista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter curso de NR-10.

Salário: R$1.645,19 + benefícios

2 vagas

Motorista operador de betoneira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.554,03 + benefícios

1 vaga

Eletricista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10.

Salário: R$2.554,03 + benefícios

2 vagas

Apontador de obras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.318,14 + benefícios

1 vaga

Servente de obras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.583,53 + benefícios

3 vagas

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Almoxarife (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.282,10 + benefícios

2 vagas

Masseiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

2 vagas

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante sênior

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

1 vaga

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

4 vagas

Cartazeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Massaranduba.

Salário: R$2.056,00 + benefícios

2 vagas

Pintor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.258,28 + benefícios

1 vaga

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Imprescindível ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico eletricista

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de automóvel

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Carpinteiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

150 vagas

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência. Necessário curso técnico de mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência. Necessário CNH B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

3 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

70 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

85 vagas

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Lavador de roupa em escala industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Necessário residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos conforme Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

13 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios