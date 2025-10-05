Emprego: Salvador oferece 635 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta segunda (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 07:28
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 635 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 2,5 mil em Salvador para esta segunda-feira (6). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Curiosidades sobre entrevista de emprego
Encanador hidráulico
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de obras
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para viajar.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de delivery
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com cozinha à la carte.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de betoneira
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.645,19 + benefícios
1 vaga
Ajudante de eletricista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter curso de NR-10.
Salário: R$1.645,19 + benefícios
2 vagas
Motorista operador de betoneira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.554,03 + benefícios
1 vaga
Eletricista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10.
Salário: R$2.554,03 + benefícios
2 vagas
Apontador de obras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.318,14 + benefícios
1 vaga
Servente de obras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.583,53 + benefícios
3 vagas
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Almoxarife (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.282,10 + benefícios
2 vagas
Masseiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
2 vagas
Pizzaiolo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante sênior
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$2.000,00 + benefícios
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
4 vagas
Cartazeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de almoxarifado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Massaranduba.
Salário: R$2.056,00 + benefícios
2 vagas
Pintor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.258,28 + benefícios
1 vaga
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Imprescindível ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Carpinteiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
150 vagas
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência. Necessário curso técnico de mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência. Necessário CNH B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Chefe de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário. Vaga zoneada para Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
3 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
70 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
85 vagas
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa em escala industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Necessário residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos conforme Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga