Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura tem concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 5 mil

Vagas são para nível superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:57

Vagas são para a Prefeitura de Sarandi Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Sarandi, no estado do Paraná, tem concurso aberto com 140 vagas e salários iniciais de até R$ 5 mil. As oportunidades são para nível superior de escolaridade e as inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 16 de outubro.

O maior destaque do certame são as 29 vagas para professor, que tem remuneração estabelecida em R$ 5.074,72 por 40 horas de trabalho semanal. Para a vaga, a taxa de inscrição é de R$ 120. Para as outras vagas, a taxa é de R$ 100. Veja detalhes abaixo:

Prefeitura de Sarandi

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Unifil, que é o responsável pela organização do concurso. Além de prova objetiva, os candidatos devem passar por prova de títulos.

Para concorrer, é necessário ter licenciatura plena com habilitação na área de atuação e atender aos demais requisitos estabelecidos no edital oficial. Além do salário, há um vale-alimentação estipulado em R$ 314.

Leia mais

Imagem - Concursos públicos de prefeituras têm 953 vagas e salários de até R$ 31 mil

Concursos públicos de prefeituras têm 953 vagas e salários de até R$ 31 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 18,8 mil

Prefeitura abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 18,8 mil

Imagem - Concurso público para professor de ensino básico tem 392 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Concurso público para professor de ensino básico tem 392 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Tags:

Vagas Oportunidade

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas do nível fundamental ao superior e salários de até R$ 14,2 mil

Prefeitura abre concurso com vagas do nível fundamental ao superior e salários de até R$ 14,2 mil
Imagem - Emprego: Salvador tem 516 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta quarta (8)

Emprego: Salvador tem 516 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta quarta (8)
Imagem - Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h

MAIS LIDAS

Imagem - Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’
01

Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
02

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
04

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola