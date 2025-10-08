OPORTUNIDADE

Prefeitura tem concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 5 mil

Vagas são para nível superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:57

Vagas são para a Prefeitura de Sarandi Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Sarandi, no estado do Paraná, tem concurso aberto com 140 vagas e salários iniciais de até R$ 5 mil. As oportunidades são para nível superior de escolaridade e as inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 16 de outubro.

O maior destaque do certame são as 29 vagas para professor, que tem remuneração estabelecida em R$ 5.074,72 por 40 horas de trabalho semanal. Para a vaga, a taxa de inscrição é de R$ 120. Para as outras vagas, a taxa é de R$ 100. Veja detalhes abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Unifil, que é o responsável pela organização do concurso. Além de prova objetiva, os candidatos devem passar por prova de títulos.