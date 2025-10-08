Prefeitura abre concurso com vagas do nível fundamental ao superior e salários de até R$ 14,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:40
O município de Luiz Alves, em Santa Catarina, abriu na terça-feira (7) as inscrições para o concurso público (Edital nº 12/2025) e o processo seletivo (Edital nº 15/2025), ambos organizados pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). As oportunidades abrangem cargos de diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.652,96 a R$ 14.257,79.
No concurso público, estão disponíveis 54 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para funções de nível fundamental, médio/técnico e superior. Entre os cargos ofertados estão atendente de educação infantil, cozinheiro, técnico em enfermagem, assistente de controle interno, professores em diversas disciplinas, fonoaudiólogo, motorista, médico clínico geral, nutricionista e operário braçal.
Já o processo seletivo é destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva para cargos semelhantes, como agente educacional, assistente administrativo, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, psicólogo, professor e operário braçal.
Concurso do município de Luiz Alves, em Santa Catarina
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, até 16h do dia 7 de novembro. Cada candidato pode se inscrever para apenas um cargo.
Nível superior: R$ 150
Nível médio/técnico: R$ 100
Nível fundamental: R$ 75
Nível superior: R$ 130
Nível médio/técnico: R$ 90
Nível fundamental: R$ 70
O concurso público contará com prova objetiva (classificatória e eliminatória para todos os cargos) e prova de títulos (classificatória, apenas para professores). Já o processo seletivo terá apenas prova objetiva.
As provas acontecem no dia 30 de novembro, com duração de três horas e trinta minutos. Candidatos aos cargos de nível médio, técnico e superior farão a avaliação em Itajaí, enquanto os de nível fundamental realizarão a prova em Luiz Alves.
O gabarito preliminar será divulgado no dia 1º de dezembro, a partir das 11h, no site da Univali. Os candidatos devem levar caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul no dia da prova.
O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo será válido por 12 meses, também com possibilidade de prorrogação.