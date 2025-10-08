EMPREGO

Prefeitura abre concurso com vagas do nível fundamental ao superior e salários de até R$ 14,2 mil

Inscrições seguem até 7 de novembro no site da Univali; provas estão marcadas para 30 de novembro

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:40

O município de Luiz Alves, em Santa Catarina, abriu na terça-feira (7) as inscrições para o concurso público (Edital nº 12/2025) e o processo seletivo (Edital nº 15/2025), ambos organizados pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). As oportunidades abrangem cargos de diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.652,96 a R$ 14.257,79.

No concurso público, estão disponíveis 54 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para funções de nível fundamental, médio/técnico e superior. Entre os cargos ofertados estão atendente de educação infantil, cozinheiro, técnico em enfermagem, assistente de controle interno, professores em diversas disciplinas, fonoaudiólogo, motorista, médico clínico geral, nutricionista e operário braçal.

Já o processo seletivo é destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva para cargos semelhantes, como agente educacional, assistente administrativo, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, psicólogo, professor e operário braçal.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, até 16h do dia 7 de novembro. Cada candidato pode se inscrever para apenas um cargo.

Taxas de inscrição - Concurso:

Nível superior: R$ 150

Nível médio/técnico: R$ 100

Nível fundamental: R$ 75

Taxas de inscrição – Processo Seletivo

Nível superior: R$ 130

Nível médio/técnico: R$ 90

Nível fundamental: R$ 70

O concurso público contará com prova objetiva (classificatória e eliminatória para todos os cargos) e prova de títulos (classificatória, apenas para professores). Já o processo seletivo terá apenas prova objetiva.

As provas acontecem no dia 30 de novembro, com duração de três horas e trinta minutos. Candidatos aos cargos de nível médio, técnico e superior farão a avaliação em Itajaí, enquanto os de nível fundamental realizarão a prova em Luiz Alves.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 1º de dezembro, a partir das 11h, no site da Univali. Os candidatos devem levar caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul no dia da prova.