Casas Bahia pode ser despejada de shopping de Salvador por não pagar aluguel

Salvador Shopping entrou com ação de despejo contra a Via Varejo S/A, que opera o Grupo Casas Bahia

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:50

O Salvador Shopping entrou com uma ação de despejo por falta de pagamento do aluguel e demais encargos contra a Via Varejo S/A, que opera o Grupo Casas Bahia S.A. A causa da ação envolve valores superiores a R$ 2,7 milhões.

De acordo com os autos do processo, aos quais o CORREIO teve acesso, as partes possuem um vínculo contratual desde 2009. O prazo da locação estipulado no Instrumento Particular de Renovação de Contrato de Locação e Outras Avenças dos Salões Comerciais do Salvador Shopping, datado em dezembro de 2023, seria de 60 dias, com início em setembro de 2024, no Piso G2 do centro comercial.

O valor do aluguel mensal corresponderia ao maior valor entre R$ 216.827,95, atualizado por índices predeterminados, ou 1,5% sobre as vendas brutas mensais da loja. O Salvador Shopping alega que a locatária deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis e encargos da locação avençados. O valor do débito, acrescido dos encargos moratórios ajustados e multas devidas, é de R$ 1,09 milhão.

O contrato, que incorpora uma Escritura Declaratória de Normas Gerais, prevê a aplicação de multa e correção monetária com base no IGP-DI, juros de 1% ao mês e multa moratória de 10% sobre o valor em débito, assim como honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor do débito.

A parte autora ainda requer que a Globex Administração e Serviços, fiadora do contrato, seja notificada pelo Correio.

À reportagem, o Salvador Shopping informou que não vai se posicionar sobre o assunto. O CORREIO tenta contato com o Grupo Casas Bahia.

