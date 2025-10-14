DÍVIDAS

Casas Bahia pode ser despejada de shopping de Salvador por não pagar aluguel

Salvador Shopping entrou com ação de despejo contra a Via Varejo S/A, que opera o Grupo Casas Bahia

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:50

Casas Bahia Crédito: Divulgação

O Salvador Shopping entrou com uma ação de despejo por falta de pagamento do aluguel e demais encargos contra a Via Varejo S/A, que opera o Grupo Casas Bahia S.A. A causa da ação envolve valores superiores a R$ 2,7 milhões.

De acordo com os autos do processo, aos quais o CORREIO teve acesso, as partes possuem um vínculo contratual desde 2009. O prazo da locação estipulado no Instrumento Particular de Renovação de Contrato de Locação e Outras Avenças dos Salões Comerciais do Salvador Shopping, datado em dezembro de 2023, seria de 60 dias, com início em setembro de 2024, no Piso G2 do centro comercial.

Casas Bahia 1 de 3

O valor do aluguel mensal corresponderia ao maior valor entre R$ 216.827,95, atualizado por índices predeterminados, ou 1,5% sobre as vendas brutas mensais da loja. O Salvador Shopping alega que a locatária deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis e encargos da locação avençados. O valor do débito, acrescido dos encargos moratórios ajustados e multas devidas, é de R$ 1,09 milhão.

O contrato, que incorpora uma Escritura Declaratória de Normas Gerais, prevê a aplicação de multa e correção monetária com base no IGP-DI, juros de 1% ao mês e multa moratória de 10% sobre o valor em débito, assim como honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor do débito.

A parte autora ainda requer que a Globex Administração e Serviços, fiadora do contrato, seja notificada pelo Correio.

À reportagem, o Salvador Shopping informou que não vai se posicionar sobre o assunto. O CORREIO tenta contato com o Grupo Casas Bahia.