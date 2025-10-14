Carro explode e pega fogo em estacionamento de condomínio em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:35
Um carro foi completamente destruído pelas chamas após o cilindro do veículo explodir na noite da segunda-feira (13), no estacionamento de um condomínio no bairro de São Rafael.
O dono do veículo estava fazendo reparos com o porta-malas aberto quando ouviu as explosões, segundo a TV Bahia. As chamas logo tomaram conta do carro, que ficou completamente destruído.
Carro ficou completamente destruído; chamas atingiram veículos próximos
Vizinhos ficaram assustados com a fumaça do incêndio, que se alastrou para automóveis que estavam estacionados nas proximidades. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o trabalho de rescaldo.
Não há informações sobre o estado de saúde do motorista, nem sobre o prejuízo causado pelo incêndio.