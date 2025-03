BRIGA JUDICIAL

Deolane tenta citação de Antônia Fontenelle como nova estratégia em processo por danos morais

A disputa entre as duas começou após a acusação de Deolane de que Fontenelle teria feito comentários prejudiciais sobre ela

Em uma batalha judicial que já dura meses, Deolane Bezerra continua sua busca por justiça contra Antônia Fontenelle, tentando de todas as formas fazer com que a influenciadora seja oficialmente citada no processo que a envolve. O pedido foi feito em fevereiro de 2025 e, mesmo com um revés inicial, Bezerra não desistiu e elaborou uma nova manobra legal. >