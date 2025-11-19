Fiuk desabafa nas redes sociais após ser retirado de filme idealizado por ele: ‘Isso dói’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:36
O ator e cantor Fiuk usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (18) para desabafar após ter sido retirado de uma produção cinematográfica que ele mesmo havia idealizado.
Fiuk
Ainda sem data de lançamento, o filme segue a linha da franquia “Velozes e Furiosos”, acompanha praticantes de drift, modalidade automobilismo em que os pilotos deslizam nas curvas, deixando a traseira do carro escapar e levantando fumaça na pista.
“Isso dói. Ainda mais sendo um projeto pelo qual eu luto há tantos anos. E envolvendo gente que eu considerava parceira”, escreveu Fiuk nos stories do Instagram.
Além disso, o artista repostou nos stories da rede social uma publicação que tinha sido feita há 44 semanas, em que pilotos de automobilismo realizam a prática.
“Se tentaram tirar meu sonho de mim é porque ele deve ser grande demais. E eu vou recomeçar quantas vezes for preciso. Não tem como mudar ou apagar algo que foi escrito. Com consciência, com amor e com justiça”, escreveu Fiuk.
“O filme é meu. A história é minha. E o mais curioso é que não é pra mim! É pra vocês que eu to fazendo! E eu vou entregar isso ao mundo do jeito certo, no tempo certo e com as pessoas certas. Sou extremamente grato pelo apoio de vocês nesse momento. Nosso filme de Drift vai sair, e quando sair vai ser especial!”, concluiu.
Fiuk é colecionador de miniaturas de carros desde criança, e responsável por criar uma federação de um novo esporte sobre rodas no Brasil, batizado de drift. O ator descobriu a paixão em 2006, ao assistir o filme “Velozes e Furiosos: desafio em Tóquio”.
A técnica japonesa de direção de veículos que consiste em derrapar nas curvas, a modalidade se popularizou com os jogos eletrônicos relacionados ao tema. Assíduo em competições e eventos no país, ele costuma dirigir por autódromos e kartódromos. “É adrenalina pura”, definiu ele, em entrevista ao jornal Extra.