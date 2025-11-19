Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Márcia Sensitiva abre o jogo sobre encontro de Belo e Viviane Araújo em ‘Três Graças’: ‘Vai dar encrenca’

Ex-casal vai contracenar juntos na trama, após convite do autor Aguinaldo Silva

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 22:28

Belo e Viviane Araújo vão atuar juntos em novela das nove
Belo e Viviane Araújo vão atuar juntos em novela das nove Crédito: Reprodução | Instagram

Márcia Sensitiva, que ficou conhecida pelo seu jeito sincerona nas redes sociais, abriu o jogo sobre a relação de Belo e Viviane Araújo, que vão contracenar juntos em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja quando Viviane Araújo e Belo devem se reencontrar em Três Graças

Viviane Araújo admite que conversou com o marido antes de aceitar contracenar com Belo

Globo se antecipa e cria regras para a convivência de Belo e Viviane Araújo nos bastidores de ‘Três Graças’

Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Como Viviane Araújo foi convencida a formar par com Belo em ‘Três Graças’

No programa “Melhor da Tarde”, da Band, a apresentadora Chris Flores levantou o assunto e Márcia foi taxativa: “Vai dar encrenca isso aí. Já tá dando. Você não viu que ele vai ficar fora por um tempo? Não entendi porque um autor está fazendo isso. Vai ver que é pra chamar atenção mesmo como tá chamando”.

De acordo com o portal LeoDias, Viviane Araújo foi convidada pelo autor Aguinaldo Silva para participar da trama, e aceitou. No entanto, parece que sua chegada que acontecerá em breve já tem causado mudanças nos bastidores.

A entrada de Viviane, justamente para interpretar um antigo amor de Misael, vivido por Belo, reacendeu lembranças de um passado turbulento entre os dois, que foram casados entre 1998 e 2007. A produção assim decidiu adotar algumas medidas para evitar desconfortos antes da atriz iniciar as gravações.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, há uma orientação interna para que o nome da musa da Escola de Samba Unidos do Salgueiro não seja citado nos corredores e sets enquanto ela ainda não começou a gravar. A ideia é preservar o ambiente e impedir que situações desnecessárias respingue no andamento da novela.

O cantor e a atriz não têm contato desde o término conturbado do relacionamento, que envolveu brigas, traições e até o afastamento completo de Viviane do documentário sobre a vida do artista.

A entrada de Viviane está prevista para o capítulo 100, quando o folhetim terá uma grande virada. Na trama, ela será responsável por reaproximar o rapaz de si mesmo e provocar mudanças importantes em sua trajetória, marcada pela dor da perda da esposa logo no início da história.

Leia mais

Imagem - Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Imagem - Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Imagem - 7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - "O chamado de Deus em seu coração", diz Wagner Moura antes da fama; assista VÍDEO

"O chamado de Deus em seu coração", diz Wagner Moura antes da fama; assista VÍDEO
Imagem - Saiba de onde vem a fortuna da mulher mais rica do mundo, que não herdou nada

Saiba de onde vem a fortuna da mulher mais rica do mundo, que não herdou nada

MAIS LIDAS

Imagem - Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)
01

Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
03

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Imagem - Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo
04

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo