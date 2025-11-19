Márcia Sensitiva abre o jogo sobre encontro de Belo e Viviane Araújo em ‘Três Graças’: ‘Vai dar encrenca’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 22:28
Márcia Sensitiva, que ficou conhecida pelo seu jeito sincerona nas redes sociais, abriu o jogo sobre a relação de Belo e Viviane Araújo, que vão contracenar juntos em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo.
Belo e Viviane Araújo
No programa “Melhor da Tarde”, da Band, a apresentadora Chris Flores levantou o assunto e Márcia foi taxativa: “Vai dar encrenca isso aí. Já tá dando. Você não viu que ele vai ficar fora por um tempo? Não entendi porque um autor está fazendo isso. Vai ver que é pra chamar atenção mesmo como tá chamando”.
De acordo com o portal LeoDias, Viviane Araújo foi convidada pelo autor Aguinaldo Silva para participar da trama, e aceitou. No entanto, parece que sua chegada que acontecerá em breve já tem causado mudanças nos bastidores.
A entrada de Viviane, justamente para interpretar um antigo amor de Misael, vivido por Belo, reacendeu lembranças de um passado turbulento entre os dois, que foram casados entre 1998 e 2007. A produção assim decidiu adotar algumas medidas para evitar desconfortos antes da atriz iniciar as gravações.
Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, há uma orientação interna para que o nome da musa da Escola de Samba Unidos do Salgueiro não seja citado nos corredores e sets enquanto ela ainda não começou a gravar. A ideia é preservar o ambiente e impedir que situações desnecessárias respingue no andamento da novela.
O cantor e a atriz não têm contato desde o término conturbado do relacionamento, que envolveu brigas, traições e até o afastamento completo de Viviane do documentário sobre a vida do artista.
A entrada de Viviane está prevista para o capítulo 100, quando o folhetim terá uma grande virada. Na trama, ela será responsável por reaproximar o rapaz de si mesmo e provocar mudanças importantes em sua trajetória, marcada pela dor da perda da esposa logo no início da história.