VAI DAR CERTO?

Márcia Sensitiva abre o jogo sobre encontro de Belo e Viviane Araújo em ‘Três Graças’: ‘Vai dar encrenca’

Ex-casal vai contracenar juntos na trama, após convite do autor Aguinaldo Silva

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 22:28

Belo e Viviane Araújo vão atuar juntos em novela das nove Crédito: Reprodução | Instagram

Márcia Sensitiva, que ficou conhecida pelo seu jeito sincerona nas redes sociais, abriu o jogo sobre a relação de Belo e Viviane Araújo, que vão contracenar juntos em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo.

No programa “Melhor da Tarde”, da Band, a apresentadora Chris Flores levantou o assunto e Márcia foi taxativa: “Vai dar encrenca isso aí. Já tá dando. Você não viu que ele vai ficar fora por um tempo? Não entendi porque um autor está fazendo isso. Vai ver que é pra chamar atenção mesmo como tá chamando”.

De acordo com o portal LeoDias, Viviane Araújo foi convidada pelo autor Aguinaldo Silva para participar da trama, e aceitou. No entanto, parece que sua chegada que acontecerá em breve já tem causado mudanças nos bastidores.

A entrada de Viviane, justamente para interpretar um antigo amor de Misael, vivido por Belo, reacendeu lembranças de um passado turbulento entre os dois, que foram casados entre 1998 e 2007. A produção assim decidiu adotar algumas medidas para evitar desconfortos antes da atriz iniciar as gravações.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, há uma orientação interna para que o nome da musa da Escola de Samba Unidos do Salgueiro não seja citado nos corredores e sets enquanto ela ainda não começou a gravar. A ideia é preservar o ambiente e impedir que situações desnecessárias respingue no andamento da novela.

O cantor e a atriz não têm contato desde o término conturbado do relacionamento, que envolveu brigas, traições e até o afastamento completo de Viviane do documentário sobre a vida do artista.