Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º

Todas quatro cidades com maior acumulado de chuva estão no estado

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 22:17

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a chegada de uma nova frente fria ao estado desde a última quarta-feira (19), a Bahia assumiu, nesta sexta-feira (21), o topo do ranking de cidades com maior acumulado de chuvas em 24 horas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, registrou acumulado de 122.8 mm de chuvas até as 9h, no horário de Brasília.



O segundo, terceiro e quarto lugar na lista também são ocupados por cidades baianas: Lençóis (102 mm), Salvador (97.8 mm) e Amargosa (88.0 mm).

Chuvas na capital superam o esperado para todo o mês

Durante a noite desta quinta-feira (20) e a manhã desta sexta, um temporal provocou alagamentos em diferente pontos da capital baiana. Alguns bairros acumularam volumes superiores ao esperado para todo o mês de novembro. Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a média climatológica de novembro é de 108,2 mm.

Às 21h desta sexta, o bairro de Nova Brasília possuía o maior acumulado de chuvas ao longo de todo o mês, com cerca de 292,6 mm, mias do que o dobro do esperado. A lista é seguida por Arenoso (275,8 mm), São Marcos (261,6 mm), Rio Vermelho (260,2 mm) e Canabrava (260 mm), entre outros.

