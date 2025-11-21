Acesse sua conta
Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º

Todas quatro cidades com maior acumulado de chuva estão no estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 22:17

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a chegada de uma nova frente fria ao estado desde a última quarta-feira (19), a Bahia assumiu, nesta sexta-feira (21), o topo do ranking de cidades com maior acumulado de chuvas em 24 horas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, registrou acumulado de 122.8 mm de chuvas até as 9h, no horário de Brasília.

O segundo, terceiro e quarto lugar na lista também são ocupados por cidades baianas: Lençóis (102 mm), Salvador (97.8 mm) e Amargosa (88.0 mm).

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Chuvas na capital superam o esperado para todo o mês

Durante a noite desta quinta-feira (20) e a manhã desta sexta, um temporal provocou alagamentos em diferente pontos da capital baiana.  Alguns bairros acumularam volumes superiores ao esperado para todo o mês de novembro. Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a média climatológica de novembro é de 108,2 mm. 

Às 21h desta sexta, o bairro de Nova Brasília possuía o maior acumulado de chuvas ao longo de todo o mês, com cerca de 292,6 mm, mias do que o dobro do esperado. A lista é seguida por Arenoso (275,8 mm), São Marcos (261,6 mm), Rio Vermelho (260,2 mm) e Canabrava (260 mm), entre outros.

A Codesal havia registrado, até as 22h desta sexta, ao menos 24 imóveis alagados e avaliados, 15 deslizamentos de terra, cinco desabamentos de muro, três quedas de árvores e outras oito em ameaça de queda.

