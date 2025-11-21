TEMPORAL

Bahia dispara alerta de chuva pelo WhatsApp; 344 municípios estão em risco

Estado registra caos com alagamentos, deslizamentos e interrupções de vias

Larissa Almeida

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 21:10

Chuva em Feira de Santana Crédito: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana

A Bahia vive uma nova rodada de transtornos provocados pelas chuvas que se intensificaram desde a noite de quarta-feira (19). Em diferentes regiões, o temporal deixou ruas alagadas, provocou deslizamentos, interrompeu rodovias e ampliou o risco para moradores de áreas vulneráveis. A situação levou o Governo do Estado a emitir, na noite desta sexta-feira (21), um alerta de fortes chuvas para toda a população pelo WhatsApp, com recomendações específicas para onde há risco potencial de alagamentos.

O avanço de uma frente fria colocou 344 dos 417 municípios em estado de atenção. Somente nas primeiras horas da sexta, mais de 90 mil raios foram registrados, segundo o Climatempo. Ventos intensos derrubaram árvores e dificultaram o trabalho de equipes de emergência, em meio a interrupções no fornecimento de energia.

Diante do cenário, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outras secretarias estaduais foram mobilizadas. A Secretaria de Saúde acompanha as demandas emergenciais, enquanto a Secretaria de Infraestrutura atua para restabelecer a energia nos pontos afetados. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o estado mantém acompanhamento direto em Araci, Feira de Santana, Valença e na capital.

Ele destacou que a integração entre governo e prefeituras é essencial para acelerar respostas, especialmente o envio de maquinário, o reforço da assistência social e o apoio a famílias desalojadas. Equipes do Inema e da Secretaria de Meio Ambiente monitoram os impactos ambientais, e escolas estaduais permanecem de plantão para suporte imediato.

Ao longo desta sexta-feira (21), Lauro de Freitas registrou alagamentos em diferentes pontos, como na avenida Luiz Tarquínio Pontes e na rua Dr. Gerino de Souza Filho (veja imagens abaixo). Carros não conseguiram atravessar os pontos mais críticos e até ônibus foram registrados com água na metade da altura dos coletivos. Motoristas enfrentam tráfego intenso na Estrada do Coco (BA-099), que liga Lauro de Freitas a Salvador.

Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, registrou um dos episódios mais graves da noite de quinta-feira (20). Um carro foi arrastado pela enxurrada e caiu em um córrego. A via estava completamente submersa, o que impediu o motorista de perceber os limites da pista. Ele foi salvo por moradores que utilizaram cordas para resgatá-lo, conforme informações da TV Bahia.

No sudoeste, Vitória da Conquista enfrentou chuva intensa em curto intervalo. Em apenas 30 minutos, o volume chegou a 57 milímetros. Casas foram invadidas, ruas ficaram alagadas e carros quase submersos. Moradores relataram perdas de móveis, eletrodomésticos e remédios, enquanto a Defesa Civil renovou o alerta para ventos fortes.

Em Caetité, também no sudoeste, três horas consecutivas de temporal provocaram buracos, quedas de postes e alagamentos. A cidade já acumula praticamente todo o volume de chuva previsto para novembro, embora não haja registro de feridos.

No sul do estado, Gandu teve casas alagadas e telhados arrancados. Moradores também precisaram desentupir bueiros para facilitar o escoamento. Ainda na região, a casa de madeira de um idoso desabou durante um deslizamento de terra. Ele foi resgatado com vida pelos bombeiros e está sob acompanhamento da assistência social.

No oeste, parte da BR-135 cedeu em São Desidério, interditando o trecho que funcionava como desvio durante obras do Dnit em uma ponte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Já no Recôncavo, Castro Alves registrou ventania forte que destelhou imóveis e atingiu o Hospital Municipal, onde parte do telhado cedeu. Um toldo externo chegou a ser arrastado para dentro do pátio, levando a prefeitura a suspender o festival de cultura negra que ocorria no município.

Em Amargosa, a água invadiu o mercado de farinha e obrigou feirantes a retirar sacas às pressas. Ruas ficaram inundadas e uma árvore caiu. Uma viatura da Polícia Militar quase foi arrastada pela força da água. Apesar dos estragos, o município não registrou ocorrências graves.