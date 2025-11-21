Acesse sua conta
Bahia dispara alerta de chuva pelo WhatsApp; 344 municípios estão em risco

Estado registra caos com alagamentos, deslizamentos e interrupções de vias

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 21:10

Chuva em Feira de Santana Crédito: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana

A Bahia vive uma nova rodada de transtornos provocados pelas chuvas que se intensificaram desde a noite de quarta-feira (19). Em diferentes regiões, o temporal deixou ruas alagadas, provocou deslizamentos, interrompeu rodovias e ampliou o risco para moradores de áreas vulneráveis. A situação levou o Governo do Estado a emitir, na noite desta sexta-feira (21), um alerta de fortes chuvas para toda a população pelo WhatsApp, com recomendações específicas para onde há risco potencial de alagamentos.

O avanço de uma frente fria colocou 344 dos 417 municípios em estado de atenção. Somente nas primeiras horas da sexta, mais de 90 mil raios foram registrados, segundo o Climatempo. Ventos intensos derrubaram árvores e dificultaram o trabalho de equipes de emergência, em meio a interrupções no fornecimento de energia.

Diante do cenário, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outras secretarias estaduais foram mobilizadas. A Secretaria de Saúde acompanha as demandas emergenciais, enquanto a Secretaria de Infraestrutura atua para restabelecer a energia nos pontos afetados. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o estado mantém acompanhamento direto em Araci, Feira de Santana, Valença e na capital.

Ele destacou que a integração entre governo e prefeituras é essencial para acelerar respostas, especialmente o envio de maquinário, o reforço da assistência social e o apoio a famílias desalojadas. Equipes do Inema e da Secretaria de Meio Ambiente monitoram os impactos ambientais, e escolas estaduais permanecem de plantão para suporte imediato.

Ao longo desta sexta-feira (21), Lauro de Freitas registrou alagamentos em diferentes pontos, como na avenida Luiz Tarquínio Pontes e na rua Dr. Gerino de Souza Filho (veja imagens abaixo). Carros não conseguiram atravessar os pontos mais críticos e até ônibus foram registrados com água na metade da altura dos coletivos. Motoristas enfrentam tráfego intenso na Estrada do Coco (BA-099), que liga Lauro de Freitas a Salvador.

Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamento em Lauro de Freitas por Reprodução
Alagamentos em Lauro de Freitas por Reprodução

Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, registrou um dos episódios mais graves da noite de quinta-feira (20). Um carro foi arrastado pela enxurrada e caiu em um córrego. A via estava completamente submersa, o que impediu o motorista de perceber os limites da pista. Ele foi salvo por moradores que utilizaram cordas para resgatá-lo, conforme informações da TV Bahia.

No sudoeste, Vitória da Conquista enfrentou chuva intensa em curto intervalo. Em apenas 30 minutos, o volume chegou a 57 milímetros. Casas foram invadidas, ruas ficaram alagadas e carros quase submersos. Moradores relataram perdas de móveis, eletrodomésticos e remédios, enquanto a Defesa Civil renovou o alerta para ventos fortes.

Em Caetité, também no sudoeste, três horas consecutivas de temporal provocaram buracos, quedas de postes e alagamentos. A cidade já acumula praticamente todo o volume de chuva previsto para novembro, embora não haja registro de feridos.

No sul do estado, Gandu teve casas alagadas e telhados arrancados. Moradores também precisaram desentupir bueiros para facilitar o escoamento. Ainda na região, a casa de madeira de um idoso desabou durante um deslizamento de terra. Ele foi resgatado com vida pelos bombeiros e está sob acompanhamento da assistência social.

No oeste, parte da BR-135 cedeu em São Desidério, interditando o trecho que funcionava como desvio durante obras do Dnit em uma ponte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Já no Recôncavo, Castro Alves registrou ventania forte que destelhou imóveis e atingiu o Hospital Municipal, onde parte do telhado cedeu. Um toldo externo chegou a ser arrastado para dentro do pátio, levando a prefeitura a suspender o festival de cultura negra que ocorria no município.

Em Amargosa, a água invadiu o mercado de farinha e obrigou feirantes a retirar sacas às pressas. Ruas ficaram inundadas e uma árvore caiu. Uma viatura da Polícia Militar quase foi arrastada pela força da água. Apesar dos estragos, o município não registrou ocorrências graves.

Com a previsão de continuidade das chuvas, equipes municipais e estaduais permanecem em alerta para novos alagamentos, deslizamentos e quedas de energia. As autoridades recomendam que a população evite áreas de risco, redobre a atenção ao dirigir e acione o 193 em situações de emergência.

