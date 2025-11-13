CONFIRA

Taís Araújo abre o jogo sobre polêmica em ‘Vale Tudo’: ‘Não deixei de entregar meu melhor’

Atriz teria ficado insatisfeita com rumo que a autora Manuela Dias deu para sua personagem, Raquel

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:18

Taís Araújo teria denunciado autora ao compliance da Globo Crédito: Reprodução | Instagram

Após polêmicas envolvendo Taís Araújo e a autora do remake de “Vale Tudo”, Manuela Dias, a atriz que interpretou Raquel na trama, reclamou sobre o destino da personagem na trama. Em entrevista divulgada nesta quinta-feira (13), Taís falou sobre a polêmica, além de ressaltar a relevância de seu trabalho como atriz.

“Eu estou ali a serviço de uma obra, e em nenhum momento deixei de entregar meu melhor. Fui todos os dias trabalhar muito feliz. Pensava: "Estamos na reta final e a novela é um sucesso”, disse a atriz em entrevista à revista Glamour.

Taís Araújo ressaltou a importância do papel em sua carreira. “Talvez seja a personagem da fase madura mais importante da minha vida, então não posso deixar que um evento estrague um trabalho que fiz com entrega, seriedade, amor e comprometimento. O que eu achei mais sensacional é que o público e a crítica reconheceram meu empenho, meu desejo de contar aquela história com verdade e dedicação”, disse.

Desde que “Vale Tudo” estava no ar, diversas críticas rondavam nas redes sociais sobre o possível apagamento da personagem principal da trama, a batalhadora Raquel, que aos poucos foi sendo colocada de escanteio, perto de outros núcleos, como o da família de Odete Roitman, interpretada pela atriz Débora Bloch.

A atriz Taís Araújo, inclusive, teria levado uma denúncia formal ao setor de compliance da emissora contra a autora Manuela Dias, responsável pela adaptação da trama. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

Segundo fontes da emissora, o desentendimento entre Taís e Manuela começou por causa de divergências criativas sobre o rumo da personagem principal. A atriz estaria insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, segundo ela, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central na novela original de 1988.

Após ser denunciada por Taís Araújo ao compliance da emissora, Manuela Dias formalizou uma denúncia contra a artista junto ao setor de compliance também, citando uma possível quebra de código de conduta da empresa.