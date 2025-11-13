Acesse sua conta
Virginia Fonseca faz procedimento estético no bumbum: ‘Vai ser o mais bonito da Sapucaí’

Influenciadora se prepara para maratona de Carnaval 2026

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:13

Virginia estava incomodada com região do glúteo
Virginia estava incomodada com região do glúteo Crédito: Reprodução | Instagram

Cada vez mais perto de estrela na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca, de 26 anos, resolveu apostar em um procedimento estético nos glúteos para chegar no Carnaval de 2026 da melhor forma.

