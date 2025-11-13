Virginia Fonseca faz procedimento estético no bumbum: ‘Vai ser o mais bonito da Sapucaí’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:13
Cada vez mais perto de estrela na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca, de 26 anos, resolveu apostar em um procedimento estético nos glúteos para chegar no Carnaval de 2026 da melhor forma.
Virginia
A influenciadora e empresária compartilhou detalhes da intervenção nas redes sociais. Segundo a farmacêutica Natasha Ramos, que realizou o procedimento, a loira estava incomodada com uma região específica do glúteo, a famosa “bananinha”, um acúmulo de gordura que se forma na região glútea.
Por isso, a especialista realizou o tratamento de round glúteo, uma técnica exclusiva que forma um pilar de sustentação, em que é possível conseguir fazer um “up” no bumbum, e “não ficar aquela dobrinha da bananinha, principalmente quando anda, samba, que fica bastante aparente, e é a questão da maioria das mulheres”, explicou a especialista.
A farmacêutica explicou que para o procedimento são usados bioestimuladores de colágeno, ácido hialurônico, aminoácidos e outros produtos estéticos. “É uma responsabilidade muito grande. Vai ser o bumbum mais bonito que essa Sapucaí já teve”, finalizou a especialista.