Virginia Fonseca faz procedimento estético no bumbum: ‘Vai ser o mais bonito da Sapucaí’

Influenciadora se prepara para maratona de Carnaval 2026

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:13

Virginia estava incomodada com região do glúteo Crédito: Reprodução | Instagram

Cada vez mais perto de estrela na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca, de 26 anos, resolveu apostar em um procedimento estético nos glúteos para chegar no Carnaval de 2026 da melhor forma.

A influenciadora e empresária compartilhou detalhes da intervenção nas redes sociais. Segundo a farmacêutica Natasha Ramos, que realizou o procedimento, a loira estava incomodada com uma região específica do glúteo, a famosa “bananinha”, um acúmulo de gordura que se forma na região glútea.

Por isso, a especialista realizou o tratamento de round glúteo, uma técnica exclusiva que forma um pilar de sustentação, em que é possível conseguir fazer um “up” no bumbum, e “não ficar aquela dobrinha da bananinha, principalmente quando anda, samba, que fica bastante aparente, e é a questão da maioria das mulheres”, explicou a especialista.