Claudia Leitte surpreende ao contar por que decidiu criar seus filhos nos EUA

Elis Freire
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:16
Claudia Leitte abriu o seu coração e revelou por que resolveu ir morar em Miami, nos Estados Unidos, para criar os seus filhos por lá. A decisão foi tomada em conjunto com o marido, Márcio Pedreira, lá em 2015, com quem teve os filhos Davi, de 16 anos, Rafael, 12 anos, e Bela, 5 anos.
A justificativa da cantora surpreendeu. Segundo ela, a mudança não foi motivada por status ou conforto, mas sim para que a família tivesse um vida simples, sem que os seus filhos fossem "os filhos de Claudia Leitte". “Eu queria que eles levassem uma vida de simplicidade. Eu nunca pensei em morar fora do país num pensamento medíocre, de ‘estar morando fora do Brasil’. Eu queria que eles levassem uma vida simples“, contou, em entrevista ao podcast Maternares.
Esta foi a maneira que a artista viu de não criar os filhos em meio a tantos privilégios pela fama que conquistou no país. “No Brasil, eles eram filhos de Claudia Leitte e é mais difícil. Não é fácil explicar que a vida não é fácil, que você pode ter segurança pra levar para a escola, mas a vida não é fácil”, ressaltou.
A loira garantiu que não se arrepende da escolha. “Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eles acordam, arrumam a cama, lavam prato, limpam a mesa, sentam com a gente. É muito legal você ver essa simplicidade, me faz sentir que é uma mãe conseguindo cuidar dos filhos por outro prisma. Eu também sou uma superpoderosa, só que de outra maneira", detalhou.