Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura

A cantora parodiou a reação de Lorelay Fox e Fernando ao ouvirem seu nome como atração

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 22:11

Claudia Leitte dupla momento polêmico do
Claudia Leitte dupla momento polêmico do "Sem Censura" Crédito: Reprodução

A cantora Claudia Leitte resolveu usar uma polêmica ao seu favor. Após viralizar nas redes sociais a reação da drag queen Lorelay Fox e do humorista Fernando Pedrosa ao ouvirem seu nome como próxima atração do programa Sem Censura, a artista publicou um vídeo irônico dublando o momento. Ela ainda aproveitou para divulgar o seu mais novo álbum "Especiarias". 

No vídeo, Claudia recriou a cena viral, com duas mulheres atrás dela fazendo expressões que remetiam às reações de Lorelay e Fernando, se olhando e rindo discretamente. 

“A música do dia e a música do seu verão, paeeeee!”, escreveu, adicionando a canção "Plugin da Batedeira".

Assista ao vídeo:

