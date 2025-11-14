Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 22:11
A cantora Claudia Leitte resolveu usar uma polêmica ao seu favor. Após viralizar nas redes sociais a reação da drag queen Lorelay Fox e do humorista Fernando Pedrosa ao ouvirem seu nome como próxima atração do programa Sem Censura, a artista publicou um vídeo irônico dublando o momento. Ela ainda aproveitou para divulgar o seu mais novo álbum "Especiarias".
No vídeo, Claudia recriou a cena viral, com duas mulheres atrás dela fazendo expressões que remetiam às reações de Lorelay e Fernando, se olhando e rindo discretamente.
Reação de convidados do 'Sem Censura' ao ouvirem nome de Claudia Leitte vira meme
“A música do dia e a música do seu verão, paeeeee!”, escreveu, adicionando a canção "Plugin da Batedeira".
Assista ao vídeo: