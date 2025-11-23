Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flávio Bolsonaro nega que houve risco de fuga de Bolsonaro e explica por quê

Ex-presidente foi preso neste sábado (22) após tentativa de romper tornozeleira eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Elis Freire

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 08:25

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro confessou ter violado a sua tornozeleira eletrônica, um dos elementos principais para justificar a ordem de prisão neste sábado (22) proferida pelo ministro Alexandre de Morais. Filho do político, o senador Flávio Bolsonaro (PL-J), porém, negou que houvesse qualquer possibilidade de fuga do pai. 

Flávio deu uma entrevista coletiva ao chegar ao condomínio onde Bolsonaro mora, no Jardim Botânico, em Brasília, no início da noite deste sábado (22), junto com seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PL). O objetivo era fazer uma vigília, como ele havia convocado anteriormente. 

Decisão de Alexandre de Moraes

Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reproducão
Decisão de Alexandre de Moraes por Reproducão
Decisão de Alexandre de Moraes por Reproducão
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reproducão
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução
1 de 17
Decisão de Alexandre de Moraes por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo; entenda

Aliados dizem que Bolsonaro estava em 'surto emocional' ao danificar tornozeleira eletrônica

Donald Trump reage à prisão de Jair Bolsonaro: 'É uma pena'

Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

Bolsonaro confessa a agente que usou ferro de solda para violar tornozeleira; veja VÍDEO

“Não consigo imaginar qual seria a possibilidade do meu pai conseguir caminhar, talvez mais de 1 km de lá até aqui com uma possível aglomeração que tivesse aqui nesse local que a gente tá fazendo, onde já aconteceram várias outras vigílias e a gente tem a esperança de que o povo está conosco”, afirmou o parlamentar. 

Os dois irmãos justificaram que, apesar de Bolsonaro ter utilizado uma solda para mexer na tornozeleira eletrônica, ele não tinha intenção de fugir. “Ele tava ali, logo, rapidamente, chegaram os policiais, bateram na porta dele, viram que ele estava em casa, trocam a tornozeleira dele, ele volta a dormir. Essa é a fuga absurda aí, milagrosa, ele ia sair voando”, completou Flávio. 

A prisão de Bolsonaro

Uma tentativa de Jair Bolsonaro de romper a tornozeleira eletrônica durante a madrugada deste sábado (22) foi um dos elementos decisivos que levaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a converter a prisão domiciliar em prisão preventiva.

O equipamento registrou violação às 0h08, segundo o Centro de Monitoramento do Distrito Federal - sinal, para o ministro, de que o ex-presidente pretendia fugir “facilitado pela confusão” gerada por apoiadores. Bolsonaro foi preso e levado para uma sala da Polícia Federal.

A decisão, tomada poucas horas antes do amanhecer, afirma que a ruptura da tornozeleira se soma a uma “estratégia de fuga do distrito da culpa” em meio à proximidade do trânsito em julgado da condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes ligados à tentativa de golpe de Estado. A imprensa já noticiava que Bolsonaro deveria ser preso para iniciar cumprimento da pena em regime fechado na semana que vem.

No documento, Moraes aponta que a “vigília” marcada por Flávio Bolsonaro para a noite deste sábado, em frente ao condomínio onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar, foi planejada para criar tumulto, obstruir a fiscalização policial e abrir brecha para uma possível fuga.

O ministro transcreve trechos do vídeo do senador, que convoca apoiadores para “lutar”, fala em “trevas”, “ditadura”, “resgatar o Brasil” e acusa o STF de perseguir inocentes. Para o relator, o discurso repete o “modus operandi da organização criminosa” que atuou nos atos golpistas de 2022 e estimulou acampamentos ilegais em frente a quartéis.

Leia mais

Imagem - 'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação

'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação

Imagem - Ronaldo Caiado é internado em São Paulo com arritmia cardíaca

Ronaldo Caiado é internado em São Paulo com arritmia cardíaca

Imagem - Hoje, 23 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 23 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Tags:

Jair Bolsonaro Prisão Tornozeleira Eletrônica Flávio Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Lula diz que não irá comentar sobre prisão de Bolsonaro, mas afirma: 'Todo mundo sabe o que ele fez'

Lula diz que não irá comentar sobre prisão de Bolsonaro, mas afirma: 'Todo mundo sabe o que ele fez'
Imagem - 'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação

'Morri por 17 minutos e voltei', relata sargento do Bope baleado em megaoperação
Imagem - Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo; entenda

Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
01

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar
02

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
03

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar
04

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar