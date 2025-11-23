POLÍTICA

Lula diz que não irá comentar sobre prisão de Bolsonaro, mas afirma: 'Todo mundo sabe o que ele fez'

Presidente foi questionado em evento do G20 sobre prisão preventiva de Bolsonaro

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:42

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento do G20 Crédito: Reprodução de vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste domingo (23), que não pretende comentar sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula foi questionado sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na reunião com a cúpula de líderes do G20, em Joanesburgo, na África do Sul.

"Eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo direito à presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento. Então, a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou, e todo mundo sabe o que ele fez", afirmou Lula.

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no último sábado (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das motivações apontadas foi a convocação feita por Flávio Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, para que apoiadores fizessem uma vigília nas proximidades da residência. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva afirmando que uma aglomeração de apoiadores no local poderia criar um ambiente propício para uma fuga.

Além disso, foi detectada uma violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. Ele admitiu que tentou violar o equipamento com um ferro de solda. Neste domingo (23), ao meio-dia, o ex-presidente deve passar por audiência de custódia.

Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente 1 de 9

A declaração de Lula aconteceu durante coletiva de imprensa na África do Sul, onde está para participar da 20ª edição da Cúpula de chefes de Estado e governo do G20, que terminou neste domingo.

Questionado sobre comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre Bolsonaro, Lula disse que o Brasil "é um país soberano" e negou estar preocupado com os impactos da prisão em território norte-americano. "Trump tem que saber que somos um país soberano, que a gente decide. E o que a gente decide aqui, está decidido".