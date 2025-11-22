Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Wladmir Pinheiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:01
O ferro de solda utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para violar a tornozeleira eletrônica é facilmente encontrado à venda na internet por cerca de R$ 30. A ferramenta é utilizada por serralheiros e eletricistas para derreter metais.
O equipamento consiste em uma ponta metálica conectada a uma cilindro de plástico que permite unir dois materiais através do derretimento de uma liga. A ferramenta é vendida a partir de R$ 27.
Vídeo mostra tornozeleira de Bolsonaro após violação com ferro quente
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) confessou que utilizou um ferro de solda para abrir a tornozeleira eletrônica utilizada por ele, na madrugada deste sábado (22), segundo vídeo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ele foi preso no início da manhã por decisão do ministro Alexandre de Moraes após agentes de segurança constatarem que a tornozeleira estava queimada.
A decisão foi tomada após a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) encaminhar ao STF um relatório técnico e um vídeo que mostram o equipamento danificado.