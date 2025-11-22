Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galvão Bueno tem alta após uma semana internado e manda recado: 'Estou firme'

Locutor procurou atendimento por dores no rim e foi hospitalizado no Sírio-Libanês

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:23

Galvão Bueno
Galvão Bueno Crédito: Reprodução

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, teve alta médica, na sexta-feira (21), após uma semana de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado no último sábado (15), após sentir dores na região dos rins, e chegou a ficar na UTI. 

Galvão divulgou a alta em um vídeo em suas redes sociais em que agradece as orações e o carinho. "Estou firme, estou inteiro", comemorou. Ele explicou aos seguidores que teve um quadro de pneumonia viral, mas que a condição não se agravou. 

Galvão Bueno

Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
1 de 6
Galvão Bueno por Reprodução

"O que eu tive: uma pneumonia viral. Vem de um vírus que é coronavírus, mas não tem nada com Covid, não. Não sei se vocês sabiam, mas o vírus coronavírus tem outros tantos e tantos, centenas de outros coronavírus", disse. "Estou firme, estou inteiro, estou com vocês, vocês estão comigo", finalizou.

Considerado um dos principais nomes da narração esportiva no Brasil, Galvão Bueno construiu uma carreira marcada por transmissões históricas, especialmente em Copas do Mundo, Olimpíadas e Fórmula 1. Sua voz é símbolo de grandes momentos do esporte nacional.

Mais recentes

Imagem - Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27

Ferro de solda utilizado por Bolsonaro para romper tornozeleira é vendido na internet por R$ 27
Imagem - Morre o quinto policial baleado em megaoperação no Rio de Janeiro

Morre o quinto policial baleado em megaoperação no Rio de Janeiro
Imagem - Bolsonaro confessa a agente que usou ferro de solda para violar tornozeleira; veja VÍDEO

Bolsonaro confessa a agente que usou ferro de solda para violar tornozeleira; veja VÍDEO

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
01

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
02

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã
03

Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã

Imagem - Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória
04

Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória