SAÚDE

Galvão Bueno tem alta após uma semana internado e manda recado: 'Estou firme'

Locutor procurou atendimento por dores no rim e foi hospitalizado no Sírio-Libanês

Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:23

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, teve alta médica, na sexta-feira (21), após uma semana de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado no último sábado (15), após sentir dores na região dos rins, e chegou a ficar na UTI.

Galvão divulgou a alta em um vídeo em suas redes sociais em que agradece as orações e o carinho. "Estou firme, estou inteiro", comemorou. Ele explicou aos seguidores que teve um quadro de pneumonia viral, mas que a condição não se agravou.

"O que eu tive: uma pneumonia viral. Vem de um vírus que é coronavírus, mas não tem nada com Covid, não. Não sei se vocês sabiam, mas o vírus coronavírus tem outros tantos e tantos, centenas de outros coronavírus", disse. "Estou firme, estou inteiro, estou com vocês, vocês estão comigo", finalizou.