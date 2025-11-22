Galvão Bueno tem alta após uma semana internado e manda recado: 'Estou firme'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:23
O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, teve alta médica, na sexta-feira (21), após uma semana de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado no último sábado (15), após sentir dores na região dos rins, e chegou a ficar na UTI.
Galvão divulgou a alta em um vídeo em suas redes sociais em que agradece as orações e o carinho. "Estou firme, estou inteiro", comemorou. Ele explicou aos seguidores que teve um quadro de pneumonia viral, mas que a condição não se agravou.
Galvão Bueno
"O que eu tive: uma pneumonia viral. Vem de um vírus que é coronavírus, mas não tem nada com Covid, não. Não sei se vocês sabiam, mas o vírus coronavírus tem outros tantos e tantos, centenas de outros coronavírus", disse. "Estou firme, estou inteiro, estou com vocês, vocês estão comigo", finalizou.
Considerado um dos principais nomes da narração esportiva no Brasil, Galvão Bueno construiu uma carreira marcada por transmissões históricas, especialmente em Copas do Mundo, Olimpíadas e Fórmula 1. Sua voz é símbolo de grandes momentos do esporte nacional.