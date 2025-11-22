Acesse sua conta
Morre o quinto policial baleado em megaoperação no Rio de Janeiro

Rodrigo Vasconcellos Nascimento estava internado após ser ferido no dia 28 de outubro

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 17:30

Rodrigo Vasconcellos Nascimento era lotado na 39ª DP do Rio
Rodrigo Vasconcellos Nascimento era lotado na 39ª DP do Rio Crédito: Reprodução

Morreu na madrugada deste sábado (22) o policial civil Rodrigo Vasconcellos Nascimento, que foi baleado na barriga durante a Operação Contenção, no dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa d’Or, zona sul da capital carioca. 

Rodrigo Vasconcellos Nascimento era lotado na 39ª delegacia policial, no bairro da Pavuna, e foi atingido por um tiro de fuzil, no alto da Serra da Misericórdia, no Complexo da Penha. Além dele, outros quatro policiais e 118 civis morreram no confronto que teve como alvo traficantes do Comando Vermelho. 

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope)  do Rio de Janeiro lamentou a morte do policial. "O Bope deseja aos familiares, amigos e colegas, força nesse momento tão difícil, sabemos que não foi em vão sua partida", escreveu. 

O delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, também se manifestou. "Ele estava melhorando a cada dia. Estive no último domingo (16) visitando-o e soube depois pelo médico que ele ficou animado e chegou a sentar depois na cama”, falou. 

O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, disse que recebeu com tristeza a notícia do óbito. “Reafirmo meu compromisso de seguir firme no enfrentamento a esses criminosos que espalham medo e sofrimento, sem recuar um centímetro”, falou. Dois militares do Bope e dois policiais civis morreram durante a operação. 

A Operação Contenção aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha contra o domínio do Comando Vermelho na região. Entre os mortos estavam lideranças da facção em outros estados que estavam refugiadas na região, inclusive baianos. 

